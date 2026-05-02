Topomínicos : topo quiere decir lugar y onoma o nimia indica nombre. Es decir, nombre de lugar, son apellidos que indican de dónde viene esa persona. Algunos son: Navarro de Navarra, Gallego de Galicia, Lombardi de Lombardia.

: topo quiere decir lugar y onoma o nimia indica nombre. Es decir, nombre de lugar, son que indican de dónde viene esa persona. Algunos son: Navarro de Navarra, Gallego de Galicia, Lombardi de Lombardia. Patronímicos : quieren decir nombre del patrón o del padre. Son apellidos que indican de quién vos eras hijo o hija con l sufijo -ez. Por ejemplo: Martínez, hijo de Martín, González, hijo de Gonzalo, Pérez, hijo de Pedro.

: quieren decir nombre del patrón o del padre. Son que indican de quién vos eras hijo o hija con l sufijo -ez. Por ejemplo: Martínez, hijo de Martín, González, hijo de Gonzalo, Pérez, hijo de Pedro. Apellidos religiosos: De la Cruz, Iglesias, Santos, Santoro.

De la Cruz, Iglesias, Santos, Santoro. De oficio: es el apellido como función social. Por ejemplo: Herrera se refiere a herreros, Molina y Muller eran molineros, Cabrera, el criador de cabras, Vidal del viñedo, etc.

es el como función social. Por ejemplo: Herrera se refiere a herreros, Molina y Muller eran molineros, Cabrera, el criador de cabras, Vidal del viñedo, etc. Apellido de rasgo físico o apodo: tal como Delgado, Crespo, Bravo, Legrand.

tal como Delgado, Crespo, Bravo, Legrand. Por inmigración o idioma: Echeverría, Casanueva, Aguirre, etc.

De esta forma es como los apellidos en Argentina varían y se clasifican considerablemente. Pero ahora viene lo importante, ¿cuál de todos esos es el más poderoso?

personas con sus apellidos Los apellidos argentinos más frecuentes también son comunes en los países de habla hispana en general. Algunos son considerados muy poderosos.

El apellido más poderoso y dominador de Argentina esconde un curioso significado en su origen

Según Infobae en 2018, la revista Forbes dio a conocer el listado de las personas o familias más ricas de la Argentina. Entre los primeros tenemos Edith Rodríguez, Javier Madanes Quintanilla, Felipe y Marcela Noble Herrera, entre los más conocidos. Sin duda, algunos apellidos te sonarán conocidos, pero su significado no.

Rodríguez es de origen germánico que proviene de la palabra “Hrodrich”, formada por “hrod”, que significa fama o gloria, y “rich”, que significa poderoso, es decir, es una persona que posee fama o renombre. Sobre Quintanilla podríamos decir que se trata de un apellido derivado de la palabra "quintana", que en la Edad Media hacía referencia a una casa de campo o una finca rústica, especialmente aquellas que pagaban como renta la quinta parte de sus productos.

Herrera por último, designa al artesano que trabaja el hierro. Su raíz etimológica viene del latín ferraria, que significa “herrería” o “forja”. Es un apellido de oficio, muy común en España desde donde se expandió hacia América durante la época de la conquista y colonización.