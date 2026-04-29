Argentina: este es el significado detrás de los 5 apellidos que definen nuestra identidad

mapa del mundo Los apellidos argentinos más frecuentes también son comunes en los países de habla hispana en general.

Los apellidos que marcan el ADN argentino y su significado

La Dirección Nacional de Población (Renaper) ha puesto cifras a nuestra herencia cultural. Tras analizar más de 348.000 apellidos diferentes en todo el territorio, los datos no solo confirman el reinado de los apellidos hispanos que derivan de un antecesor masculino, sino que revelan mucho más respecto a su significado.

Desde el 2022 a nivel país, la superioridad es clara. Los cinco apellidos más frecuentes concentran una gran parte de la población, siendo González el líder indiscutido, ya que predomina en el 50% de las provincias.

González : de origen español proveniente de la Península Ibérica, significa “hijo de Gonzalo” que significa “dispuesto a la lucha''.

: de origen español proveniente de la Península Ibérica, “hijo de Gonzalo” “dispuesto a la lucha''. Rodríguez : también español, quiere decir “hijo de Rodrigo” que es un nombre de procedencia germánica que significa “rico en gloria” o “ apellido de reyes''.

: también español, quiere decir “hijo de Rodrigo” que es un nombre de procedencia germánica que “rico en gloria” o “ de reyes''. Goméz: es de origen germánico y significa hombre.

apellidos mas comunes segun el renaper El Renaper relevó los apellidos más predominantes por provincia y contabilizó más de 340 mil diferentes.

Fernández : “hijo de Fernando”. Otro clásico de la tradición patronímica traducido como “paz”.

: “hijo de Fernando”. Otro clásico de la tradición patronímica traducido como “paz”. López: deriva de Lope que deriva del latín Lupus que significa “sediento de sangre'', apodo que se les ponía a los guerreros más temerarios.

Estos apellidos patronímicos eran comunes en la España medieval, donde se identificaba a las personas por el nombre del padre. Además, la inmigración italiana dejó una marca profunda en el país, y eso se nota en apellidos como Rossi, Russo, Ferrari o Romano.

Aunque en menor proporción, también hay apellidos de raíz indígena o criolla, especialmente en regiones del norte argentino. Muchos de ellos derivan de lenguas como el quechua o el guaraní, y suelen estar vinculados a la naturaleza o a características del entorno. Así como también hay apellidos de origen árabe traídos por distintas olas migratorias identificados como Abad, Aguilar, Albarracín, etc.