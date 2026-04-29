Luego de la reciente firma de convenio entre la Municipalidad de Guaymallén y la Dirección Provincial de Vialidad comenzaron a ejecutarse las obras para la recuperación vial de calle Buenos Vecinos. Este primer tramo de obra es de 1,4 km. (1.481 metros lineales), y se desarrolla entre Buenos Aires y Ferrari. El segundo tramo, de 455 metros, está proyectado desde Mariani a Infanta Isabel.
Calle Buenos Vecinos: Guaymallén y Vialidad Mendoza trabajan en el asfaltado del primer tramo
En esta etapa la intervención en esa transitada calle de Guaymallén se extiende por casi 1.500 metros lineales. Incluye una nueva carpeta asfáltica resistente
La calle Buenos Vecinos, como Ruta Provincial 25, es jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad, por lo que la rúbrica tuvo por objetivo permitir a la Municipalidad de Guaymallén poder invertir sus recursos operativos en la recuperación de la calzada. Las tareas de asfalto incluyen fresado, escarificado, nivelación, imprimación y creación de una nueva carpeta asfáltica resistente.
Se trata de una ruta que tiene mucho tránsito de dos tipos; por un lado urbano y por otro productivo, puesto que Buenos Vecinos es uno de los ingresos a la zona del cinturón verde del departamento, el más importante y productivo del área metropolitana.
Estas características requieren de una obra integral que dé respuesta a los requerimientos de una calzada que soporte el volumen y las características del tránsito.
Obra pública en conjunto entre Provincia y el municipio de Guaymallén
Durante muchos años, el mal estado de la calle en esa zona de Guaymallén fue motivo de reclamos por parte de los residentes de la zona.
Hoy, gracias a este trabajo conjunto de obra pública, se materializa una solución integral de más de 1.900 metros que va a mejorar la seguridad vial y la circulación en toda la calle Buenos Vecinos.
“Esto demuestra que cuando hay decisión y coordinación entre Provincia y municipio podemos destrabar problemas históricos y dar respuestas concretas a los vecinos”, destacó el intendente Marcos Calvente.
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