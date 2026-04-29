Calle Buenos Vecinos: Guaymallén y Vialidad Mendoza trabajan en el asfaltado del primer tramo

Se trata de una ruta que tiene mucho tránsito de dos tipos; por un lado urbano y por otro productivo, puesto que Buenos Vecinos es uno de los ingresos a la zona del cinturón verde del departamento, el más importante y productivo del área metropolitana.

Estas características requieren de una obra integral que dé respuesta a los requerimientos de una calzada que soporte el volumen y las características del tránsito.

Obra pública en conjunto entre Provincia y el municipio de Guaymallén

Durante muchos años, el mal estado de la calle en esa zona de Guaymallén fue motivo de reclamos por parte de los residentes de la zona.

Hoy, gracias a este trabajo conjunto de obra pública, se materializa una solución integral de más de 1.900 metros que va a mejorar la seguridad vial y la circulación en toda la calle Buenos Vecinos.

“Esto demuestra que cuando hay decisión y coordinación entre Provincia y municipio podemos destrabar problemas históricos y dar respuestas concretas a los vecinos”, destacó el intendente Marcos Calvente.