Guaymallén presentó su nuevo móvil veterinario durante una jornada de salud animal gratuita

Día del Animal- Guaymallén Una gran cantidad de vecinos se congregaron este sábado para realizarle controles a sus mascotas. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Se trata de una unidad de 8 metros de longitud, especialmente equipada para brindar atención segura, eficiente y de calidad. Entre sus principales características, se destaca la separación del sector de preparación de los animales, lo que permite mejorar las condiciones de higiene y bioseguridad. Además, posee una amplia camilla que facilita el trabajo simultáneo con distintos pacientes, optimizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la capacidad de respuesta.

Durante la mañana del sábado se colocaron 18 chips para identificación de perros potencialmente peligrosos.

La unidad también incorpora un área destinada a la recuperación postquirúrgica de perros y gatos, asegurando un seguimiento adecuado antes de ser entregados nuevamente a sus familias.

Pensado para el trabajo en equipo, el móvil dispone de un sistema de circulación interna que garantiza un flujo de trabajo ordenado y dinámico del equipo profesional y así evitar interferencias entre los profesionales, permitiendo desarrollar jornadas intensivas de castración con mayor organización y eficacia.

En cuanto a su equipamiento, cuenta con tecnología de última generación, incluyendo monitores multiparamétricos y concentrador de oxígeno, lo que garantiza prácticas seguras, controladas y acordes a los más altos estándares de la medicina veterinaria.

Asimismo, incorpora un sistema de extracción de aire en el sector de preparación, contribuyendo a mantener un ambiente limpio y libre de contaminantes. Además, la unidad está equipada con un sistema de climatización integral (aire acondicionado frío/calor) que permite mantener condiciones térmicas estables durante todo el año. Esto resulta fundamental para garantizar un ambiente quirúrgico adecuado, favoreciendo la correcta realización de las intervenciones, la seguridad anestésica y el bienestar tanto de los pacientes como del equipo profesional.

Colocación de chips a perros peligrosos en Guaymallén En un operativo sanitario en Guaymallén se colocaron chips identificatorios a perros de razas peligrosas.

Pensando en la comodidad de los vecinos, el móvil cuenta con toldos laterales desplegables que generan espacios de resguardo, brindando mayor confort a quienes esperan mientras sus mascotas son intervenidas.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, dijo: "ya teníamos un móvil que hacía maravillas, el año pasado llegamos a las 8.500 castraciones, algo inédito y que no se repite en otros municipios. Este nuevo móvil nos va a permitir incrementar el servicio prestado. Queremos superar las 12.000 castraciones anuales. Así seguimos superándonos, tomando más desafíos y apostando a que la salud es una sola: si cuidamos a nuestros animalitos, nos cuidamos a nosotros también".

La fiesta de las mascotas

Durante la jornada, los vecinos accedieron a vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, inscripción en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos y colocación de chips, fundamental para una tenencia responsable. Además, se sumó el servicio de castraciones de perros y gatos, que comenzó a las 8.30.

Inicialmente estaban previstos 50 cupos para esterilizaciones, pero la afluencia de vecinos obligó a ampliar el cupo: se realizaron 60 castraciones. Además se colocaron 200 vacunas antirrábicas (incluidas las desparasitaciones internas y externas de cada animal) y se inscribieron 18 perros en el Registro de Animales Peligrosos, con la colocación del chip correspondiente.

Participaron de la jornada, además del intendente Calvente, los secretarios de Gobierno, Ignacio Conte, y de Hacienda, Alicia Zárate; la directora de Salud de la comuna, Cristina Giménez, y el subdirector de Salud, Marcelo Castillo.

En pocas horas se colocaron 200 vacunas y la misma cantidad de desparasitaciones.

Se pidió a los vecinos concurrir con sus mascotas respetando las medidas de seguridad correspondientes: los perros deberán asistir con collar y correa, mientras que los gatos deberán ser trasladados en canil o mochila especial. Los dueños debían llevar su DNI para acreditar domicilio en Guaymallén.

La propuesta buscó generar un espacio de encuentro entre vecinos y promover el cuidado responsable de los animales, fortaleciendo el compromiso comunitario con las mascotas y las organizaciones protectoras del departamento.