Guaymallén presentó su nuevo móvil veterinario durante una jornada de salud animal gratuita

La Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén, organizó una jornada destinada al cuidado y bienestar de las mascotas, con atención gratuita para perros y gatos, para celebrar el día del animal, que se conmemora el 29 de abril.
La actividad se realizó el sábado 25 de abril, de 8.30 a 12, en la Estación Saludable (Lateral Norte del Acceso Este y Allayme), con el objetivo de promover la tenencia responsable y el acceso a servicios veterinarios esenciales para los animales de compañía del departamento.
Durante la mañana, la Municipalidad de Guaymallén presentó el nuevo móvil veterinario de alta complejidad, para potenciar la atención de las mascotas de los guaymallinos.
Se trata de una unidad de 8 metros de longitud, especialmente equipada para brindar atención segura, eficiente y de calidad. Entre sus principales características, se destaca la separación del sector de preparación de los animales, lo que permite mejorar las condiciones de higiene y bioseguridad. Además, posee una amplia camilla que facilita el trabajo simultáneo con distintos pacientes, optimizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la capacidad de respuesta.
Durante la mañana del sábado se colocaron 18 chips para identificación de perros potencialmente peligrosos.
La unidad también incorpora un área destinada a la recuperación postquirúrgica de perros y gatos, asegurando un seguimiento adecuado antes de ser entregados nuevamente a sus familias.
Pensado para el trabajo en equipo, el móvil dispone de un sistema de circulación interna que garantiza un flujo de trabajo ordenado y dinámico del equipo profesional y así evitar interferencias entre los profesionales, permitiendo desarrollar jornadas intensivas de castración con mayor organización y eficacia.
En cuanto a su equipamiento, cuenta con tecnología de última generación, incluyendo monitores multiparamétricos y concentrador de oxígeno, lo que garantiza prácticas seguras, controladas y acordes a los más altos estándares de la medicina veterinaria.
Asimismo, incorpora un sistema de extracción de aire en el sector de preparación, contribuyendo a mantener un ambiente limpio y libre de contaminantes. Además, la unidad está equipada con un sistema de climatización integral (aire acondicionado frío/calor) que permite mantener condiciones térmicas estables durante todo el año. Esto resulta fundamental para garantizar un ambiente quirúrgico adecuado, favoreciendo la correcta realización de las intervenciones, la seguridad anestésica y el bienestar tanto de los pacientes como del equipo profesional.
Pensando en la comodidad de los vecinos, el móvil cuenta con toldos laterales desplegables que generan espacios de resguardo, brindando mayor confort a quienes esperan mientras sus mascotas son intervenidas.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, dijo: "ya teníamos un móvil que hacía maravillas, el año pasado llegamos a las 8.500 castraciones, algo inédito y que no se repite en otros municipios. Este nuevo móvil nos va a permitir incrementar el servicio prestado. Queremos superar las 12.000 castraciones anuales. Así seguimos superándonos, tomando más desafíos y apostando a que la salud es una sola: si cuidamos a nuestros animalitos, nos cuidamos a nosotros también".
La fiesta de las mascotas
Durante la jornada, los vecinos accedieron a vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, inscripción en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos y colocación de chips, fundamental para una tenencia responsable. Además, se sumó el servicio de castraciones de perros y gatos, que comenzó a las 8.30.
Inicialmente estaban previstos 50 cupos para esterilizaciones, pero la afluencia de vecinos obligó a ampliar el cupo: se realizaron 60 castraciones. Además se colocaron 200 vacunas antirrábicas (incluidas las desparasitaciones internas y externas de cada animal) y se inscribieron 18 perros en el Registro de Animales Peligrosos, con la colocación del chip correspondiente.
Participaron de la jornada, además del intendente Calvente, los secretarios de Gobierno, Ignacio Conte, y de Hacienda, Alicia Zárate; la directora de Salud de la comuna, Cristina Giménez, y el subdirector de Salud, Marcelo Castillo.
En pocas horas se colocaron 200 vacunas y la misma cantidad de desparasitaciones.
Se pidió a los vecinos concurrir con sus mascotas respetando las medidas de seguridad correspondientes: los perros deberán asistir con collar y correa, mientras que los gatos deberán ser trasladados en canil o mochila especial. Los dueños debían llevar su DNI para acreditar domicilio en Guaymallén.
La propuesta buscó generar un espacio de encuentro entre vecinos y promover el cuidado responsable de los animales, fortaleciendo el compromiso comunitario con las mascotas y las organizaciones protectoras del departamento.