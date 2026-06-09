Paso a paso: cómo restaurar tu sartén quemada de hierro fundido o acero inoxidable con un simple truco

Si el utensilio es de acero inoxidable o hierro fundido, este material no se destruye de forma definitiva, sino que demanda una rehabilitación profunda a través de dos métodos. El primero es perfecto para remover la costra oscura de grasa y consiste en preparar una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Cubrir la zona afectada, dejar actuar por 30 minutos y refregar con un estropajo de aluminio para que el metal original reluzca nuevamente.

El segundo método es para sartenes de hierro que contienen óxido. En este caso, lavar bien y secar con la llama de la cocina. Luego, aplicar una delgada capa de aceite vegetal en toda la superficie. Para terminar, introducir boca abajo en el horno a 200 grados durante una hora para formar una película antiadherente natural.

sarten reciclaje Esta es la mejor forma de restaurar sartenes viejas.

Cómo reciclar sartenes viejas: una maravillosa idea DIY para el jardín

En caso de que tus sartenes no sean de acero inoxidable o hierro fundido y, por ende, no se puedan restaurar, existe un truco DIY para reciclar y transformar estos utensilios en una hermosa maceta rústica para el jardín.

Para este truco, usar un taladro con una mecha para metal para hacerle tres pequeños agujeros en el fondo. Llenar con tierra fértil y cultivar plantas de raíces cortas como echeverias o hierbas aromáticas como el tomillo y el orégano.

Finalmente, colocar la sartén reciclada en cualquier rincón del jardín. También queda espectacular apoyada de forma directa como un centro de mesa en tus muebles de exterior.