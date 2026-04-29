Así es el impresionante tren argentino que une el mar con la montaña: el precio de un pasaje

tren patagonico 2 El tren patagónico y una de las experiencias ferroviarias más grandes de la Argentina. Foto: gentileza

El Tren Patagónico y las tarifas para el tramo completo

Para quienes planean esta aventura, los costos varían según la procedencia del pasajero y el nivel de servicio elegido. Actualmente, viajar en la clase Camarote tiene un valor de $109.200 para residentes de Río Negro y de $132.000 para quienes provengan de otras provincias, tal como consigna La Capital de Mar del Plata.

Por su parte, la categoría Pullman se ubica en $78.600 para locales y $94.400 para no residentes. Es importante destacar que los jubilados cuentan con un 20% de descuento, mientras que los menores de 12 años abonan un 30% menos.

tren patagónico El tren patagónico y un recorrido increíble. Foto: gentileza

Uno de los atractivos más valorados por los turistas es la posibilidad de trasladar el automóvil en el mismo tren, una facilidad poco común en los servicios actuales. Las tarifas para este servicio se dividen por tamaño:

Vehículos hasta 1,55 metros de altura: $132.500

Vehículos desde 1,56 metros de altura: $182.100

A estos montos se les debe adicionar el costo del seguro obligatorio, que se calcula en base a la valuación fiscal de la unidad. Para gestionar el traslado de vehículos, el trámite debe realizarse de forma presencial en las boleterías de las estaciones.