Inicio Sociedad
Recorre más de 800 kilómetros

Así es el impresionante tren argentino que une el mar con la montaña: el precio de un pasaje

Este tren recorre 827 kilómetros durante 18 horas por lugares increíbles. Una de las experiencias ferroviarias más grandes de Argentina

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
El tren patagónico que hace un recorrido increíble con paisajes únicos. Foto: gentileza 

El tren patagónico que hace un recorrido increíble con paisajes únicos. Foto: gentileza 

En la inmensidad de la geografía de Argentina, subsiste un trayecto que permite unir el Océano Atlántico con la Cordillera de los Andes sin despegarse de las vías. Se trata del Tren Patagónico, el servicio ferroviario rionegrino que conecta la capital provincial, Viedma, con la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El recorrido, de 827 kilómetros, se completa en un tiempo aproximado de 18 horas y 28 minutos, atravesando la estepa y la meseta en un viaje pausado que revela postales inaccesibles desde las rutas convencionales.

El tren realiza paradas en estaciones clave como San Antonio Oeste, Valcheta, Los Menucos e Ingeniero Jacobacci, entre otras. Para garantizar el confort durante el extenso trayecto, la formación ofrece categorías Pullman (con asientos reclinables) y Camarotes, además de un coche comedor con servicio de cena de tres pasos y, en temporadas específicas, un coche cine.

tren patagonico 2
El tren patag&oacute;nico y una de las experiencias ferroviarias m&aacute;s grandes de la Argentina. Foto: gentileza

El tren patagónico y una de las experiencias ferroviarias más grandes de la Argentina. Foto: gentileza

El Tren Patagónico y las tarifas para el tramo completo

Para quienes planean esta aventura, los costos varían según la procedencia del pasajero y el nivel de servicio elegido. Actualmente, viajar en la clase Camarote tiene un valor de $109.200 para residentes de Río Negro y de $132.000 para quienes provengan de otras provincias, tal como consigna La Capital de Mar del Plata.

Por su parte, la categoría Pullman se ubica en $78.600 para locales y $94.400 para no residentes. Es importante destacar que los jubilados cuentan con un 20% de descuento, mientras que los menores de 12 años abonan un 30% menos.

tren patagónico
El tren patag&oacute;nico y un recorrido incre&iacute;ble. Foto: gentileza&nbsp;

El tren patagónico y un recorrido increíble. Foto: gentileza

Uno de los atractivos más valorados por los turistas es la posibilidad de trasladar el automóvil en el mismo tren, una facilidad poco común en los servicios actuales. Las tarifas para este servicio se dividen por tamaño:

  • Vehículos hasta 1,55 metros de altura: $132.500
  • Vehículos desde 1,56 metros de altura: $182.100

A estos montos se les debe adicionar el costo del seguro obligatorio, que se calcula en base a la valuación fiscal de la unidad. Para gestionar el traslado de vehículos, el trámite debe realizarse de forma presencial en las boleterías de las estaciones.

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar