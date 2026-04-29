"Yo no sé nada, te juro": la frase que complica a Chantal Tati Leclercq en la muerte del anestesista mendocino

Ahora los investigadores analizan si los envases hallados en el departamento de Zalazar podrían corresponder a ese circuito. Sin embargo, otra línea de la investigación busca averiguar si los fármacos fueron obtenidos por el propio anestesista.

Alejandro Zalazar, el anestesista de 29 años que murió por sobredosis Alejandro Zalazar, el médico mendocino que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo.

La reconstrucción de los hechos

No hay que dejar pasar el dato de que Leclercq fue la última persona que habló con el médico mendocino la noche del 19 de febrero, y además fue la primera en llegar al edificio del anestesista el día que lo hallaron muerto en su departamento.

El 20 de febrero, 'Tati' quedó registrada por las cámaras dentro del edificio en los minutos previos a la intervención del SAME y la Policía. Ingresó al departamento junto a familiares, intentó reanimarlo y, según declararon testigos, manipuló su teléfono celular.

Según Julieta Zalazar, la hermana del médico mendocino, al ingresar a la vivienda del joven, Chantal no paraba de gritar. "Decía: ‘No, no, no, Ale, Ale’. No paraba de decir eso", declaró Julieta.

“Me ponía nerviosa porque ella estaba en shock. Gritaba, lo abrazaba, se tiraba encima del pecho de mi hermano, trataba de hacerle reanimación, pero muy interrumpidamente”, agregó la hermana del médico.

"Se sentó en la cama y agarró el celular de mi hermano. Me dio la sensación de que lo había desbloqueado y que deslizaba la pantalla. Yo no le dije nada, pero me pareció raro. En esa situación yo no tenía cabeza para hacer eso", continuó declarando Julieta.

Chantal Tati Leclercq y Delfina Lanusse Chantal 'Tati' Leclercq y Delfina 'Fini' Lanusse.

"Yo la miré, no recuerdo si le dije algo, o con solo mirarla sintió que le estaba preguntando, pero me respondió: 'Yo no sé nada, te juro que no sé nada'", finalizó la hermana del anestesista mendocino.