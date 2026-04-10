La investigación por la muerte del anestesista mendocino Alejandro Salazar (29) sumó un dato clave en las últimas horas: la Justicia determinó que dos médicas vinculadas a la causa estuvieron en su departamento después de su fallecimiento.
Anestesista mendocino: revelan que las dos médicas estuvieron en su departamento tras su muerte
Se trata de Chantal “Tati” Leclercq y Delfina “Fini” Lanusse, quienes aparecen en el expediente que intenta reconstruir cómo murió el anestesista mendocino
Se trata de Chantal “Tati” Leclercq y Delfina “Fini” Lanusse, quienes aparecen en el expediente que intenta reconstruir qué pasó el día en que el anestesista fue hallado muerto en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso está rodeado de sospechas por el consumo de drogas hospitalarias -como el propofol y el fentanilo- y por una presunta red vinculada a la utilización de estos fármacos en encuentros privados.
La muerte del anestesista mendocino
Salazar fue encontrado muerto el 20 de febrero pasado en su departamento, con una vía colocada en uno de sus pies. La autopsia confirmó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos drogas de uso médico controlado.
En el lugar también se hallaron ampollas y otros insumos que reforzaron la hipótesis de un consumo de anestésicos fuera del ámbito donde legalmente se utilizan estas drogas.
A partir de ese hecho se abrió una causa judicial para determinar las circunstancias de la muerte, que por ahora no tiene imputados.
Quiénes son las médicas anestesistas involucradas
Según reconstruyó la investigación, Leclercq y Lanusse -ambas residentes de anestesiología- estuvieron en el departamento después del fallecimiento del médico.
Las dos mantenían una relación cercana y compartían ámbitos profesionales y personales. Lanusse ya está imputada en otra causa paralela por el presunto robo de fármacos, mientras que Leclercq no fue acusada formalmente y figura como identificada en el expediente.
En los últimos días, la Justicia avanzó con allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos para analizar comunicaciones y reconstruir lo ocurrido.
Fiestas y drogas, la trama de la muerte del anestesista
La muerte del anestesista expuso además una investigación mayor: el presunto robo de medicamentos del Hospital Italiano y su uso en reuniones privadas conocidas como “fiestas del propofol”.
De acuerdo con la causa, en esos encuentros se utilizaban drogas anestésicas bajo una suerte de supervisión médica informal, lo que abrió múltiples líneas de investigación judicial.
Mientras se esperan resultados de pericias y análisis toxicológicos, el expediente sigue sin imputados por la muerte del anestesista mendocino y con varios interrogantes abiertos.