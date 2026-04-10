Anestesista mendocino: revelan que las dos médicas estuvieron en su departamento tras su muerte

Alejandro Zalazar, el anestesista de 29 años que murió por sobredosis El anestesista mendocino Alejandro Salazar fue encontrado muerto en su departamento en Buenos Aires en febrero pasado. Foto: redes sociales

La muerte del anestesista mendocino

Salazar fue encontrado muerto el 20 de febrero pasado en su departamento, con una vía colocada en uno de sus pies. La autopsia confirmó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos drogas de uso médico controlado.

En el lugar también se hallaron ampollas y otros insumos que reforzaron la hipótesis de un consumo de anestésicos fuera del ámbito donde legalmente se utilizan estas drogas.

A partir de ese hecho se abrió una causa judicial para determinar las circunstancias de la muerte, que por ahora no tiene imputados.

Quiénes son las médicas anestesistas involucradas

Según reconstruyó la investigación, Leclercq y Lanusse -ambas residentes de anestesiología- estuvieron en el departamento después del fallecimiento del médico.

Las dos mantenían una relación cercana y compartían ámbitos profesionales y personales. Lanusse ya está imputada en otra causa paralela por el presunto robo de fármacos, mientras que Leclercq no fue acusada formalmente y figura como identificada en el expediente.

En los últimos días, la Justicia avanzó con allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos para analizar comunicaciones y reconstruir lo ocurrido.

anestesistas.jpg En el departamento del anestesista se hallaron ampollas y otros insumos que reforzaron la hipótesis de un consumo de anestésicos fuera del ámbito hospitalario.

Fiestas y drogas, la trama de la muerte del anestesista

La muerte del anestesista expuso además una investigación mayor: el presunto robo de medicamentos del Hospital Italiano y su uso en reuniones privadas conocidas como “fiestas del propofol”.

De acuerdo con la causa, en esos encuentros se utilizaban drogas anestésicas bajo una suerte de supervisión médica informal, lo que abrió múltiples líneas de investigación judicial.

Mientras se esperan resultados de pericias y análisis toxicológicos, el expediente sigue sin imputados por la muerte del anestesista mendocino y con varios interrogantes abiertos.