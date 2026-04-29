La armada Argentina incorpora el buque ARA "Pampero" y refuerza sus capacidades navales con un colosal barco

Este buque garantiza que todo lo demás funcione. Porque sin apoyo logístico, ninguna operación naval es posible. El barco ARA “Pampero” fue construido íntegramente en el astillero estatal Tandanor, es desarrollo y orgullo nacional. Forma parte de un programa más amplio de 12 remolcadores, pensado para reemplazar unidades con más de 50 años de servicio y recuperar autonomía operativa en las bases navales.

Lo que representa el ARA “Pampero” Argentina no es solo un nuevo buque. Es una pieza dentro de un proceso más grande. Se trata de reconstruir capacidades, fortalecer la industria naval y consolidar una presencia sostenida en el mar. Porque, en definitiva, la defensa no siempre se mide en confrontación, sino en estar.

ARA pampero (1)

¿Cómo es este buque que incopora la armada de Argentina?

En términos técnicos, se trata de una embarcación compacta pero potente.

tiene 25,7 metros de eslora, una manga de 8,4 metros

una capacidad de tiro a la bita de 40 toneladas, lo que le permite asistir a buques de gran porte en maniobras de atraque, desatraque y posicionamiento

de gran porte en maniobras de atraque, desatraque y posicionamiento su sistema de propulsión, dos motores de 1650 HP cada uno, garantiza la fuerza necesaria para operar en entornos portuarios exigentes .

está equipado con tecnología de navegación y seguridad actualizada: radar, GPS marítimo, ecosonda, comunicaciones VHF y sistemas de emergencia, lo que asegura operaciones precisas y seguras incluso en condiciones complejas .

capacidad de lucha contra incendios, un detalle que amplía su rol dentro de las tareas portuarias.

Pero más allá de los números, el cambio es estructural. Durante años, muchas bases navales argentinas dependieron de remolcadores privados para operar. Con unidades como el “Pampero”, esa dependencia comienza a reducirse, recuperando control sobre funciones críticas y mejorando la eficiencia logística .