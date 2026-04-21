Argentina impulsa la construcción de un nuevo buque polar vital: tendrá más de 130 metros y 5.000 toneladas

Si se concreta, este buque permitirá fortalecer la logística de las bases argentinas en la Antártida, reducir la dependencia de medios externos y mejorar la eficiencia de las campañas científicas. En conjunto con el rompehielos ARA Almirante Irízar, formaría parte del sistema de apoyo a la presencia argentina en el continente antártico.

Buque polar Argentino

¿Cómo será este buque que Argentina planea?

Las novedades sobre el avance del proyecto durante el pasado año han sido prácticamente nulas, en el marco del actual interes del gobierno nacional de llevar a adelante la privatización del astillero TANDANOR, al igual que varias empresas más dentro de la órbita del Ministerio de Defensa.

Al día de la fecha el Proyecto de Buque Polar avanzó hasta la aprobación de las Fase de Diseño 1 y 2, con la presentación de los respectivos planos. A estas debería haber seguido la Fase de Diseño 3 y 4, las cuales no se realizaron por la falta de pagos a la empresa finlandesa, en una inversión que rondaría el millón y medio de dólares.

Según los diseños y especificaciones difundidas por el proyecto (en conjunto entre Tandanor y la firma finlandesa Aker Arctic), el buque tendría estas características:

Propulsión: sistema diésel-eléctrico con hélices de paso fijo

Capacidad operativa: navegación en aguas con hielo, en apoyo a campañas

Diseñado con clasificación polar tipo PC 5–PC 6 (capaz de navegar en hielo de primer año, moderado)

Casco reforzado para resistir impactos con hielo marino

Forma del casco optimizada para “subirse” y quebrar hielo con el peso del barco

Laboratorios básicos a bordo para análisis rápidos