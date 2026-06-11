Se trata de la construcción de una montaña artificial. La idea original consistía en crear una enorme elevación capaz de modificar el clima mediante un efecto orográfico, es decir, a través de las formas del relieve terrestre.

Montaña Emiratos Árabes (1)

El plan de Emiratos Árabes para crear una montaña artificial que provoca lluvia y transformar el desierto

De manera natural, las montañas obligan al aire cálido a ascender. A medida que este gana altura, se enfría, se condensa y forma nubes que posteriormente generan precipitaciones. Bajo esta lógica, la construcción de una montaña artificial podría actuar como una especie de oasis tecnológico capaz de alterar las condiciones de Emiratos Árabes. Sin embargo, un macroestudio encargado al Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) de Estados Unidos concluyó que, para producir un efecto orográfico real capaz de modificar el clima del desierto, la montaña debería superar los 1,5 kilómetros de altura y contar con una base de varios kilómetros de extensión.