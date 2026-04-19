Huracán Las Heras le ganó al Atlético Club San Martín el duelo mendocino por el Torneo Federal A

Huracán Las Heras le ganó este domingo 1 a 0 al Atlético Club San Martín en su estadio de calle Olascoaga, en lo que fue una fiesta para los hinchas del Globo que disfrutaron de esta primera victoria del 2026 en el torneo del Consejo Federal de AFA.
Huracán Las Heras logró en casa su primer triunfo en el Torneo Federal A gracias al gol solitario de Enzo Montenegro, y quedó a tres puntos del líder
Huracán Las Heras le ganó este domingo 1 a 0 al Atlético Club San Martín en su estadio de calle Olascoaga, en lo que fue una fiesta para los hinchas del Globo que disfrutaron de esta primera victoria del 2026 en el torneo del Consejo Federal de AFA.
Este partido fue válido por la 5ta fecha del Grupo 3 del Torneo Federal A y se trató del choque entre dos equipos históricos del fútbol de Mendoza.
El defensor Enzo Montenegro, a los 27' del primer tiempo, le dio la victoria al Globo.
El equipo de Huracán las Heras, que dirige Toti Arias anotó el gol con un gran cabezazo de Enzo Montenegro que no pudo hacer nada el arquero del Chacarero Leonardo Rodríguez.
El Globo fue superior a lo largo de los 90 minutos al Atlético Club San Martín en un partido que se jugó con mucha intensidad y mantuvo en vilo a los muchos fanáticos que, pese a lo desapacible del tiempo, se dieron cito en el estadio lasherino.
Los dirigidos por Sergio Toti Arias suman 6 (1 victoria, 3 empates y una derrota).
Con esta victoria se ubica en la cuarta posición con 6 unidades.
El Atlético Club San Martín, conjunto dirigido por Christian Corrales, quedó con 4 unidades y está sexto en la zona, producto de 1 triunfo, dos derrotas y un empate.
Por la 6ta fecha de la Zona C del Torneo Federal A, Huracán Las Heras tendrá fecha libre, mientras que el Atlético Club San Martín jugará de local con Costa Brava de La Pampa.
Torneo Federal A -Grupo 3- 5ª fecha
Estadio: General San Martín (Huracán Las Heras)
Árbitro: Mauricio Martín.
Huracán Las Heras (1): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
Atlético Club San Martín (0): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Matías Contreras y Nahuel Bernabé; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan José Almeida, Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Ricardo Dichara . DT: Christian Corrales.
Goles: PT: 28’ Montenegro (HLH)
Cambios: PT: 29’ Matías Dieli por Toledo (HLH), ST inicio: Leonardo Barrera por Más (ACSM), 19’ Agustín Ferro, Ricardo Herensperger y Facundo Britos por Ojeda, Pérez y Décimo (ACSM), 31’ Nicolás Genes por Romero (HLH), 32’ Diego González por Dichara (ACSM), 43’ Araujo por González.