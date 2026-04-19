Huracán Las Heras le ganó al Atlético Club San Martín el duelo mendocino por el Torneo Federal A

futbol-federal a-huracan las heras-san martin-01 Pierna fuerte. A mucha marca y dientes apretados se jugó este duelo mendocino en el Federal A. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Huracán las Heras logró sobre el Atlético Club San Martín su primera victoria

El equipo de Huracán las Heras, que dirige Toti Arias anotó el gol con un gran cabezazo de Enzo Montenegro que no pudo hacer nada el arquero del Chacarero Leonardo Rodríguez.

El Globo fue superior a lo largo de los 90 minutos al Atlético Club San Martín en un partido que se jugó con mucha intensidad y mantuvo en vilo a los muchos fanáticos que, pese a lo desapacible del tiempo, se dieron cito en el estadio lasherino.

futbol-federal a-huracan las heras-san martin-formacion-local Formación inicial de Huracán Las Heras, que sumó de a tres por primera vez y trepó en la tabla del Grupo C del Torneo Federal A. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Embed - La hinchada de Huracán Las Heras festejó con mucha emoción el primer triunfo en el Federal A 2026

Los dirigidos por Sergio Toti Arias suman 6 (1 victoria, 3 empates y una derrota).

Con esta victoria se ubica en la cuarta posición con 6 unidades.

El Atlético Club San Martín, conjunto dirigido por Christian Corrales, quedó con 4 unidades y está sexto en la zona, producto de 1 triunfo, dos derrotas y un empate.

futbol-federal a-huracan las heras-san martin-formacion-visita El Atlético Club San Martín de Christian Corrales no pudo sumar puntos en este "clásico" mendocino por el Torneo Federal A. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Lo que viene para Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín

Por la 6ta fecha de la Zona C del Torneo Federal A, Huracán Las Heras tendrá fecha libre, mientras que el Atlético Club San Martín jugará de local con Costa Brava de La Pampa.

Síntesis de Huracán Las Heras vs. Atlético Club San Martín

Torneo Federal A -Grupo 3- 5ª fecha

Estadio: General San Martín (Huracán Las Heras)

Árbitro: Mauricio Martín.

Huracán Las Heras (1): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Atlético Club San Martín (0): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Matías Contreras y Nahuel Bernabé; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan José Almeida, Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Ricardo Dichara . DT: Christian Corrales.

Goles: PT: 28’ Montenegro (HLH)

Cambios: PT: 29’ Matías Dieli por Toledo (HLH), ST inicio: Leonardo Barrera por Más (ACSM), 19’ Agustín Ferro, Ricardo Herensperger y Facundo Britos por Ojeda, Pérez y Décimo (ACSM), 31’ Nicolás Genes por Romero (HLH), 32’ Diego González por Dichara (ACSM), 43’ Araujo por González.