Dura sanción en la Copa Argentina para el jugador de Lanús que protagonizó una patada criminal: hay video

La dura falta de Lucas Besozzi por Copa Argentina

Se jugaba el minuto 102 del partido correspondiente a los 16avos de final de Copa Argentina y Lanús caía por 2 a 1 frente a Instituto cuando Lucas Besozzi perdió la cabeza por completo.

En el Granate ya habían visto la tarjeta roja Carlos Izquierdoz en el minuto 53 y el entrenador Mauricio Pellegrino a los 98 cuando se desató la locura.

Tras una infracción que el árbitro Nazareno Arasa decidió no sancionar, el jugador reaccionó aplicándole una dura patada desde atrás a Gustavo Abregú, acción que derivó en su expulsión directa.

Embed Increíble la reacción y la patada de Lucas Besozzi. pic.twitter.com/aimZsMbFj5 — Luki Gargiulo (@luki_gargiulo) May 30, 2026

Como consecuencia de este hecho, las autoridades determinaron imponerle un castigo de tres jornadas de suspensión a Lucas Besozzi amparándose en el artículo 13 del Código Disciplinario. No obstante, al tratarse de una pena de cumplimiento exclusivo en la Copa Argentina, el delantero se encontrará habilitado para sumar minutos desde el comienzo del próximo Torneo Clausura.

El conjunto del sur bonaerense también sufrió otras ausencias confirmadas por el Tribunal. El entrenador Mauricio Pellegrino recibió una inhabilitación de dos partidos, mientras que el experimentado zaguero Carlos Izquierdoz deberá cumplir con una fecha de suspensión tras haber sido expulsado por doble amonestación en ese mismo cruce.

Ricardo Zielinski Ricardo Zielinski también fue sancionado por Copa Argentina.

Más sanciones por Copa Argentina

A pesar de haber conseguido el pase a los octavos de final gracias a una anotación agónica de Lázaro, Instituto no resultó ileso en el ámbito disciplinario. La institución cordobesa perderá a dos de sus defensores para la próxima fase: tanto Hernán De La Fuente como Fernando Alarcón fueron suspendidos por un partido, dado que ambos debieron abandonar el campo de juego por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otro lado, las resoluciones alcanzaron a los planteles de otras llaves correspondientes a esta fase del torneo. En el marco del partido en el que Belgrano superó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el director técnico del equipo cordobés, Ricardo Zielinski, recibió la pena de un encuentro de suspensión. Como alternativa a la sanción deportiva, cuenta con la posibilidad de abonar una multa económica fijada en 840.000 pesos, monto equivalente a veintiún entradas.

Finalmente, el enfrentamiento disputado entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central también dejó novedades registradas en el expediente oficial. El mediocampista del conjunto rosarino, Franco Ibarra, no podrá participar de su próximo compromiso copero, ya que el organismo de disciplina le otorgó una jornada de inhabilitación luego de ser expulsado por doble amonestación durante dicho encuentro.