La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un amplio catálogo lleno de producciones inspiradoras, dramáticas, casi terapéuticas... Tal es el caso de la El baile de las luciérnagas, una serie sobre una amistad que trasciende al paso del tiempo.
Netflix arrasa con la serie dramática que emociona a todos con una historia inolvidable
Netflix arrasa con una emotiva serie sobre una amistad de tres décadas que conmueve a sus espectadores.
El baile de las luciérnagas es una serie protagonizada por Katherine Heigl (Anatomía según Grey) y Sarah Chalke (Scrubs) que fue creada por Andrew Dabb. Esta oferta esta disponible en Netflix, la plataforma donde cosecha miles de reproducciones mensuales.
La trama sigue a Tully y Kate, dos amigas íntimas desde pequeñas, cuando eran vecinas,que han sido inseparables durante treinta años de altibajos. Una obtuvo fama y fortuna. La otra, amor y familia.
La serie de Netflix es un drama que cuenta con 2 temporadas de 10 y 16 capítulos, respectivamente. A nivel internacional, ha sido elogiada por la crítica: para Meghan O'Keefe de Decider , "te costará dejar de verla. Las actuaciones de las cuatro actrices que interpretan a Tully y Kate son tan espectaculares que te atrapa por completo".
Netflix: de qué trata la serie El baile de las luciérnagas
La sinopsis oficial de Netflix sobre El baile de las luciérnagas versa: "Dos mujeres transitan la vida, el amor y una amistad de varias décadas",¿pero de qué va la historia?
La serie retrata el vínculo de dos mujeres a lo largo de los años, desde la adolescenias hasta la adultez. Fueron super amigas, luego se distanciaron y se volvieron a reunir.
A lo largo de 30 años vivieron alegrías, triunfos profesionales, tragedias y muchas experiencias que se pueden ver a lo largo de las 2 temporadas de la serie.
Netflix: tráiler de la serie El baile de las luciérnagas
Reparto de El baile de las luciérnagas, la serie de Netflix
- Katherine Heigl
- Sarah Chalke
- Ben Lawson
- Beau Garrett
- Ali Skovbye
- Roan Curtis
- Yael Yurman
- Brendan Taylor
- Greg Germann
- Martín Donovan
- Jolene Purdy
- India de Beaufort
- Ignacio Serricchio
- Paul McGillion
- Chelah Horsdal
- Jason McKinnon
- Brandon Jay McLaren
- Jon-Michael Ecker
Dónde ver El baile de las luciérnagas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El baile de las luciérnagas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El baile de las luciérnagas (Firefly Lane) se puede ver en Netflix.
- España: la serie El baile de las luciérnagas se puede ver en Netflix.