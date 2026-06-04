Netflix arrasa con la serie dramática que emociona a todos con una historia inolvidable

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La serie de Netflix es un drama que cuenta con 2 temporadas de 10 y 16 capítulos, respectivamente. A nivel internacional, ha sido elogiada por la crítica: para Meghan O'Keefe de Decider , "te costará dejar de verla. Las actuaciones de las cuatro actrices que interpretan a Tully y Kate son tan espectaculares que te atrapa por completo".

Netflix: de qué trata la serie El baile de las luciérnagas

La sinopsis oficial de Netflix sobre El baile de las luciérnagas versa: "Dos mujeres transitan la vida, el amor y una amistad de varias décadas",¿pero de qué va la historia?

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La serie retrata el vínculo de dos mujeres a lo largo de los años, desde la adolescenias hasta la adultez. Fueron super amigas, luego se distanciaron y se volvieron a reunir.

A lo largo de 30 años vivieron alegrías, triunfos profesionales, tragedias y muchas experiencias que se pueden ver a lo largo de las 2 temporadas de la serie.

Netflix: tráiler de la serie El baile de las luciérnagas

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Reparto de El baile de las luciérnagas, la serie de Netflix

Katherine Heigl

Sarah Chalke

Ben Lawson

Beau Garrett

Ali Skovbye

Roan Curtis

Yael Yurman

Brendan Taylor

Greg Germann

Martín Donovan

Jolene Purdy

India de Beaufort

Ignacio Serricchio

Paul McGillion

Chelah Horsdal

Jason McKinnon

Brandon Jay McLaren

Jon-Michael Ecker

Dónde ver El baile de las luciérnagas, según la zona geográfica