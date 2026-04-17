Huracán Las Heras vs. Atlético San Martín: los jugadores opinaron del gran choque por el Federal A

Así lo vive franco Agüero, el arquero de Huracán Las Heras

Franco Agüero, el experimentado arquero de Huracán Las Heras palpitó el cotejo ante el Atlético San Martín y dijo: "Sé que será un partido difícil, muy trabado, es lo que me imagino en la previa del partido. Nosotros trataremos de imponer nuestro juego, somos el equipo que juega de local y hemos analizado al rival al que enfrentaremos; ojalá podamos darle una alegría a los hinchas".

"Hay mucha expectativa en los hinchas por este encuentro, vamos a salir a ganar como lo hemos hecho siempre. Esperemos que podamos lograr nuestra primera victoria en el torneo y podamos acomodarnos en la tabla. Hay que disfrutar de estos partidos y es lindo ganarlos", explicó.

Cali Rodríguez San martin.1 Leonardo Rodríguez, el arquero del Atlético San Martín que tiene una gran experiencia. Foto: Prensa Atlético San Martín

La opinión Leonardo Rodríguez, volante del Atlético San Martín

Leonardo Cali Rodríguez, el experimentado arquero del Atlético San Martín, admitió: "Es un lindo partido, sabemos lo que representa jugar un clásico de esta dimensión. Los hinchas esta semana nos han dado mucho apoyo, confianza y queremos darles una alegría. Vamos a jugar en una cancha complicada frente a un equipo que tiene la necesidad de ganar, nosotros venimos de ganarle a Atenas y queremos seguir con esa buena racha".

Rodrigo Arciero, la voz de experiencia en la defensa de Huracán Las Heras

El defensor de Huracán Las Heras Rodrigo Arciero, de gran recorrido en el fútbol, aseguró: "Es un hermoso partido, me gusta mucho jugar los clásicos, es lindo poder hacerlo con nuestra gente. Desde que estoy en este club me doy cuenta lo que significa esta institución, la convocatoria que tiene".

"El equipo viene haciendo buenos partidos, solamente nos falta la victoria. Este grupo se debe un triunfo, por nosotros, la gente. Estamos muy confiados con lo que podemos dar como equipo y la cancha el domingo será una fiesta con nuestros simpatizantes que se merece un triunfo, hacen mucho esfuerzo para ir a la cancha, es una gran hinchada la que nos acompaña", agregó el zaguero central.

Arciero huracan Rodrigo Arciero, el gran defensor de Huracán Las Heras.

Para Emanuel Décimo, volante del Atlético San Martín, es un partido especial

Emmanuel Décimo, volante del Atlético San Martín, opinó sobre el choque ante Huracán Las Heras, y admitió: "Es un partido difícil en una cancha complicada, esperamos hacer un gran encuentro y lograr un buen resultado".

"Es un partido especial, juegan dos equipos con mucha historia. Es un partido lindo y especial, hace poco jugué en Huracán Las Heras, tengo muchos amigos de ese club. Es como un clásico para la categoría, vamos a hacer nuestro partido para poder sumar los tres puntos", dijo.

Emanuel Décimo san martin.1 Emanuel Décimo, el buen volante del Chacarero que tiene pasado en el Globo.

"Es un lindo partido con San Martín, los clásicos se ganan, el domingo queremos darles una alegría a los hinchas de Huracán", opinó Nicolás Sandoval, volante del Globo. "Es un lindo partido con San Martín, los clásicos se ganan, el domingo queremos darles una alegría a los hinchas de Huracán", opinó Nicolás Sandoval, volante del Globo.