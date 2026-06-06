Franco Colapinto no anduvo bien: largará 14º en el GP de Mónaco de Fórmula 1

Así el argentino comenzará la carrera de este domingo en el decimocuarto lugar y tendrá que apostar a un golpe de suerte si quiere sumar puntos en un circuito donde es prácticamente imposible adelantar.

A pesar de estar durante gran parte de la Q1 en puestos de eliminación, el argentino logró registrar un gran tiempo cuando quedaban solo tres minutos, mientras que unos segundos después se vio beneficiado por un choque del brasilero Gabriel Bortoleto que provocó una bandera roja.

Esto obligó a los otros pilotos que estaban en vuelta rápida a que levantaran el pie del acelerador y una vez que se reanudó la actividad no pudieron girar con comodidad por la acumulación de monoplazas en el circuito, por lo que Colapinto accedió a la siguiente tanda clasificatoria.

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En la Q2 el pilarense de 23 años pudo registrar un mejor tiempo de 1:14,573, aunque no fue suficiente y terminó a poco más de 200 milésimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien sacó el último boleto para la Q3.

Antonelli se quedó con la pole position en el GP de Mónaco de Fórmula 1

La pole quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, gracias a su gran tiempo de 1:12,051 que le permitió sacarle 43 milésimas al neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Ahora irá en busca de su quinto triunfo consecutivo.

La segunda fila estará conformada por los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, quienes comenzarán tercero y cuarto respectivamente.

Lo que viene para Colapinto en el GP de Mónaco de Fórmula 1

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00 (hora de Argentina).

La carrera se podrá ver por ESPN en Disney+ Plan Premium