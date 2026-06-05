Franco Colapinto habló tras las primeras Prácticas Libres y bromeó con su incidente contra el muro

"Le di un abrazo al muro": el balance de Colapinto

El golpe de Colapinto se produjo en el exigente sector de Sainte-Devote. Al intentar abrir su tercera vuelta rápida calzando neumáticos blandos, un bloqueo de las ruedas delanteras lo hizo pasar de largo. El sector izquierdo de su Alpine impactó contra las barreras de protección, aunque afortunadamente el vehículo no sufrió daños estructurales de gravedad y pudo regresar a la pista de inmediato.

Al ser consultado sobre el incidente en la primera curva, respondió con sinceridad y una cuota de picardía: "Un poco más que un besito le di... ¡le di un abrazo! Por suerte no se rompió nada, pero creo que aprendí a pegarle a la pared en Canadá y hoy".

Más allá de las risas y la anécdota, Colapinto se mostró autocrítico y lamentó no haber redondeado un mejor registro: "Tenemos mucho por trabajar, no fue un gran día. Ojalá que el laburo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta y estar mejor mañana".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062935055157084516&partner=&hide_thread=false "UN POCO MÁS QUE UN BESITO, LE DÍ UN ABRAZO PERO NO SE ROMPIÓ NADA" . Franco Colapinto bromeó sobre su choque en la Práctica 2 y le llevó tranquilidad a sus fanáticos: ¡el auto está sano y salvo!



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La principal preocupación radica en el comportamiento dinámico del auto y la falta de balance en un trazado donde el margen de error es mínimo: "La pista bien, pero el auto nos costó un poco más que en otras carreras. En general, no se siente bien y no está consistente todas las vueltas y curvas. Eso es lo que más cuesta en una pista como Mónaco que es más de confianza".

Finalmente, Colapinto detalló el problema recurrente en las frenadas: "Muchos bloqueos adelante, estoy bloqueando un montón. Cuando bloqueas en un circuito callejero como Mónaco, te saca mucha confianza para frenar fuerte y meter velocidad en las curvas". En términos de tiempos, el argentino cronometró 1m16s189 en sus 31 giros de la FP1, logrando bajar a 1m14s758 durante las 29 vueltas completadas en la FP2.

El calendario del GP de Mónaco

La actividad oficial en las calles del Principado continuará durante el fin de semana:

Sábado

7.30: FP3

11: clasificación

Domingo

10: la carrera del Gran Premio de Mónaco (78 vueltas)