Colapinto finalizó en el puesto 19 en la última práctica del GP de Mónaco de Fórmula 1

En la segunda posición terminó el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, a 327 milésimas de Antonelli, mientras que su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, quedó en la tercera plaza a solo cuatro milésimas.

El top cinco lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Colapinto, que venía de finalizar en el puesto 15 en las primeras dos sesiones de entrenamiento que se realizaron este viernes, tuvo un mal rendimiento en el inicio de la actividad de este sábado, ya que no pudo redondear una buena actuación y no logró salir de las últimas posiciones.

El susto de Colapinto en la práctica

El pilarense de 22 años tuvo un fuerte susto en medio de la sesión de este viernes, cuando perdió el control de su monoplaza en la curva de la horquilla y chocó el paredón con la parte trasera, aunque no le generó mayores daños y pudo continuar sin mayores inconvenientes.

Las cosas no fueron fáciles para ninguno de los pilotos de Alpine, ya que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, culminó en el decimotercer lugar.

El mejor tiempo de Colapinto fue de 1:15,179, para terminar a dos segundos y 459 milésimas del italiano y líder del campeonato, Antonelli, que consiguió la primera posición gracias a su gran registro de 1:12,720.

El cronograma del GP de Mónaco de Fórmula 1

Sábado 6 de junio

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00

Todos los horarios son de Argentina.

La carrera se podrá ver por ESPN en Disney+ Plan Premium