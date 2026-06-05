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Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto emuló el puesto 15 y las Ferrari completaron el 1-2 en la segunda tanda de prácticas libres

Franco Colapinto terminó nuevamente en el puesto 15 en la segunda sesión de ensayos del Gran Premio de Mónaco. Las Ferrari rotaron su liderazgo y, en esta práctica, Hamilton le quitó el primer puesto a Leclerc

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto terminó en el puesto 15 en la práctica libre número 2 del Gran Premio de Mónaco. 

Franco Colapinto terminó en el puesto 15 en la práctica libre número 2 del Gran Premio de Mónaco. 

La segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco fue similar a la primera para Franco Colapinto. Luego de terminar en el puesto 15 en la primera tanda de ensayos, el argentino volvió a terminar en la décimo quinta ubicación en el circuito de Montecarlo.

Colapinto completó la segunda de tres prácticas libres en la que lideraron nuevamente las Ferrari, con Hamilton y Leclerc, escoltadas por el piloto de Red Bull, Max Verstappen. El mejor tiempo fue para el británico con 1:13.026.

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Colapinto en M&oacute;naco.

Colapinto en Mónaco.

Franco Colapinto completó su segunda práctica libre en el Gran Premio de Mónaco

El inicio de la segunda práctica no difirió mucho del final de la primera. Las Ferrari, con Leclerc y Hamilton, marcaron el ritmo, y Red Bull, con Verstappen, las sucedió en el tercer lugar.

Un Virtual Safety Car apareció transcurridos unos minutos de práctica debido a que el auto de Lando Norris se detuvo en pista y debió ser apartado. Franco Colapinto y Pierre Gasly alcanzaron los puestos 11 y 13 para Alpine en el comienzo.

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Lando Norris se qued&oacute; en pista en la segunda pr&aacute;ctica libre del Gran Premio de M&oacute;naco.&nbsp;

Lando Norris se quedó en pista en la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

El compuesto de neumático que predominó en esta sesión fue el medio (amarillo) y, en algunas escuderías, el blando (rojo). En Alpine, la estrategia inicial fue partida y, Colapinto giró con las gomas medias, mientras que Gasly giró con las blandas. Luego de unos minutos y una entrada a pits, ambos emplearon los neumáticos blandos.

Promediando la mitad de la práctica, casi todas las escuderías cambiaron a compuestos blandos y los tiempos bajaron considerablemente. Franco Colapinto bloqueó su neumático trasero izquierdo y colisionó levemente contra uno de los muros, a la salida de la primera curva. Por fortuna, los daños no fueron mayores.

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Gasly giró bien y escaló al puesto 10, a dos décimas y media del tiempo del piloto argentino, ubicado en el puesto 14 antes del choque.

Sobre el final, el auto de Checo Pérez (Cadillac) sufrió el recalentamiento de frenos y, por un pequeño incendio en su monoplaza, la bandera roja tomó la pista impidiendo a los pilotos girar por unos instantes.

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Durante toda la sesión, el liderazgo fue de las Ferrari pero quien se quedó esta vez con el primer lugar fue el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Charles Leclerc quedó en segundo lugar y nuevamente Max Verstappen se ubicó tercero, sucedido luego por los dos Mercedes.

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Franco Colapinto no pudo bajar más su tiempo luego de la colisión y culminó en el décimo quinto lugar luego de 29 giros. Gasly finalizó en el puesto 11.

Cómo sigue el Gran Premio de Mónaco

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30

Clasificación: 11

Domingo 7 de junio

Carrera: 10

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