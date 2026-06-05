Franco Colapinto emuló el puesto 15 y las Ferrari completaron el 1-2 en la segunda tanda de prácticas libres

Franco Colapinto completó su segunda práctica libre en el Gran Premio de Mónaco

El inicio de la segunda práctica no difirió mucho del final de la primera. Las Ferrari, con Leclerc y Hamilton, marcaron el ritmo, y Red Bull, con Verstappen, las sucedió en el tercer lugar.

Un Virtual Safety Car apareció transcurridos unos minutos de práctica debido a que el auto de Lando Norris se detuvo en pista y debió ser apartado. Franco Colapinto y Pierre Gasly alcanzaron los puestos 11 y 13 para Alpine en el comienzo.

lando Lando Norris se quedó en pista en la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

El compuesto de neumático que predominó en esta sesión fue el medio (amarillo) y, en algunas escuderías, el blando (rojo). En Alpine, la estrategia inicial fue partida y, Colapinto giró con las gomas medias, mientras que Gasly giró con las blandas. Luego de unos minutos y una entrada a pits, ambos emplearon los neumáticos blandos.

Promediando la mitad de la práctica, casi todas las escuderías cambiaron a compuestos blandos y los tiempos bajaron considerablemente. Franco Colapinto bloqueó su neumático trasero izquierdo y colisionó levemente contra uno de los muros, a la salida de la primera curva. Por fortuna, los daños no fueron mayores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062923432245809230&partner=&hide_thread=false ¡Franco Colapinto bloqueó y sufrió un duro golpe en la FP2 con las dos ruedas izquierdas del #43 de Alpine! ¿Habrá sufrido algún daño en la suspensión delantera?



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Gasly giró bien y escaló al puesto 10, a dos décimas y media del tiempo del piloto argentino, ubicado en el puesto 14 antes del choque.

Sobre el final, el auto de Checo Pérez (Cadillac) sufrió el recalentamiento de frenos y, por un pequeño incendio en su monoplaza, la bandera roja tomó la pista impidiendo a los pilotos girar por unos instantes.

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Sergio Perez comes to a stop with a front right brake fire on his Cadillac



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Durante toda la sesión, el liderazgo fue de las Ferrari pero quien se quedó esta vez con el primer lugar fue el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Charles Leclerc quedó en segundo lugar y nuevamente Max Verstappen se ubicó tercero, sucedido luego por los dos Mercedes.

colapinto fp2

Franco Colapinto no pudo bajar más su tiempo luego de la colisión y culminó en el décimo quinto lugar luego de 29 giros. Gasly finalizó en el puesto 11.

Cómo sigue el Gran Premio de Mónaco

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30

Clasificación: 11

Domingo 7 de junio

Carrera: 10