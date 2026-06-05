Franco Colapinto terminó en el puesto 15 y Leclerc lideró la primera práctica libre del GP de Mónaco

Franco Colapinto tuvo su primera práctica libre en el Gran Premio de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco dio inicio a la acción de la sexta carrera del año de la Fórmula 1. En el complejo circuito callejero de Montecarlo, donde los muros son cercanos y los espacios estrechos, los pilotos giraron sus primeras vueltas del fin de semana.

La mayoría de las escuderías comenzaron con compuestos duros de neumáticos y el inicio de la práctica estuvo marcado por el ritmo de Leclerc (Ferrari), sucedido por el líder del del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes). Franco Colapinto logró inicialmente quedar en el puesto 15.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2062864003492102254&partner=&hide_thread=false ¡FRANCO RUEDA POR MONTE CARLO! Bajo la atenta mirada de Briatore, Colapinto tiene acción en la FP1 en Mónaco.



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Promediando la mitad del ensayo, con el cambio a gomas medias, Antonelli se ubicó primero, y Leclerc y Rusell lo sucedieron. El accidente de Isaac Hadjar, a la salida de la curva de la piscina, provocó bandera roja deteniendo la práctica unos instantes -con la continuidad del reloj-. Este hecho acortó la primera práctica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062869557618807082&partner=&hide_thread=false ¡FUERTE CHOQUE DE ISACK HADJAR EN LA FP1! El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra el muro.



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Con gomas medias, Colapinto alcanzó el puesto 14, a media décima de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, ubicado en el puesto 14. Los Sobre el final de la práctica, los pilotos mejoraron tiempos y aceleraron ritmos. Allí Verstappen se metió en los primeros puestos, escalando por unos instantes al tercer lugar.

A dos minutos del final, una nueva bandera roja frenó la práctica por una colisión que tuvo el Aston Martin de Fernando Alonso. Nuevamente la tanda de ensayos quedó suspendida y los pilotos no tuvieron mucho más tiempo para girar.

Leclerc fue el mejor durante toda la práctica libre y se posicionó como primero en la previa de esa bandera roja. Hamilton sacó a relucir su jerarquía y se ubicó segundo, sucedido por el cuatro veces campeón del mundo, Verstappen. Los Mercedes quedaron en cuarta y quinta ubicación, con Antonelli y Russell respectivamente.

Franco Colapinto finalmente quedó en el puesto 15, luego de 30 giros, y con un tiempo de 1:16.086.

Curiosidades de los autos en el Gran Premio de Mónaco

La novedad en pista la dieron el diseño en el ala trasera de algunas monoplazas como la de Mercedes o Mc Laren. Como la FIA prohibió para esta carrera -debido al trazado estrecho- la aerodinámica activa en los alerones traseros (por motivos de seguridad, por la velocidad que generan), las escuderías se las ingeniaron con creatividad para lograr la carga aerodinámica en el auto sin necesidad de usar la herramienta quitada por el organismo de la Fórmula 1.

Como el circuito exige mucha carga de esta índole para mantenerse lo más al ras del suelo posible, los equipos agregaron aletines o paneles en la parte trasera de las monoplazas para lograr ese agarre.

El piloto que ostenta más victorias en este complejo circuito es el brasileño Ayrton Senna (6), y el primer ganador de este legendario trazado fue el argentino Juan Manuel Fangio.