Franco Colapinto, autocrítico tras la clasificación del Gran Premio de Mónaco

"El auto está muy desconectado", expresó Colapinto

Tras bajarse del Alpine, el pilarense detalló los problemas de balance que afectaron su performance: "Muy cerca, una pena porque cuando está tan parejo... Cuando no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas, el primer sector iba bien, pero en el segundo sector y en las curvas muy lentas me está costando un montón este fin de semana. Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante".

Profundizando en el comportamiento errático del monoplaza, Colapinto agregó: "A veces cuando voy para atrás bloquea atrás, cuando voy para adelante bloquea adelante. Es una conexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta. Dimos un pasito, pero en una pista como Mónaco, cuando no tenés esa confianza, se complica".

"Estuve muy cerca y creo que con ese feeling feo que tuve todo el fin de semana, haber quedado solamente a dos décimas de la Q3, o un poco menos, es bueno. Pero obviamente es una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto", cerró.

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Tras quedar 14° en la clasificación para el Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto aseguró: "Cuando no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/JhZHGXUZM6 — Corta (@somoscorta) June 6, 2026

La paridad total en la parrilla de largada del GP de Mónaco

La grilla de salida para el Gran Premio de Mónaco:

Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Isack Hadjar (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Pierre Gasly (Alpine)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Alexander Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Nico Hulkenberg (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Esteban Ocon (Haas)

Sergio Pérez (Cadillac)

Oliver Bearman (Haas)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

El calendario de Colapinto en el GP de Mónaco

La carrera del Gran Premio de Mónaco será este domingo. La competencia, que constará de 78 vueltas, inciará a las 10 (hora de Argentina). En nuestro país se podrá ver en vivo únicamente por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN.