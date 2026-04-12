Huracán Las Heras no pudo con Atenas de Río Cuarto y sigue sin ganar

Este domingo Huracán Las Heras tuvo una nueva presentación de visitante este domingo en el Torneo Federal A. En el marco de la 4ta fecha el Globo igualó sin goles con Atenas de Río Cuarto.
Huracán Las Heras igualó con Atenas de Río Cuarto, por la 4ta fecha del Torneo Federal A
Este domingo Huracán Las Heras tuvo una nueva presentación de visitante este domingo en el Torneo Federal A. En el marco de la 4ta fecha el Globo igualó sin goles con Atenas de Río Cuarto.
El encuentro entre Huracán y el Albo, correspondiente a la Zona 3, se disputó en el estadio 9 de julio de Río Cuarto y contó con el arbitraje de Juan Nebbietti, de Río Colorado.
El equipo dirigido por Sergio Toti Arias no pudo ganar en sus primeros cuatro encuentros en el certamen y solamente suma dos puntos.
En el debut Huracán empató sin goles de local con Argentino de Monte Maíz, luego perdió 2 a 0 de visitante ante Juventud Unida de San Luis y venía de igualar 1 a 1 frente a Cipolletti en el estadio General San Martín.
El Globo no encuentra los caminos para lograr su primera victoria para pelear por el ascenso a la Primera Nacional.
El equipo del Toti Arias no ha tenido un buen funcionamiento en estas primeras fechas del Torneo Federal A y sigue sin ganar.
En la tabla de posiciones tiene 3 unidades y se ubica penúltimo en el Grupo 3.
Por la 5ta fecha de la Zona 3, Huracán Las Heras se enfrentará frente al Atlético Club San Martín, en el choque de equipos mendocinos.
El enfrentamiento entre el equipo lasherino y el Albirrojo se jugará en el estadio General San Martín y solamente podrán asistir los simpatizantes locales.
La Síntesis:
Atenas: Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Luciano Gutiérrez y Valentín Duco; Franco Schiavoni, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Emiliano Gómez y Alejo Mainero. DT Gastón Leva.
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
Cambios: ST: 13’ Augusto Suárez e Isaías Guzmán por Barrera y Duco ( A), 15’ Paulo Oballes por Quiroga (A), 24’ Nicolás Genes por Romero (HLH), 28’ Mariano Martínez e Ignacio Castro por Mainero y Schiavoni (A), 37’ Aldo Araujo por González (HLH), 46’ Marcos Sosa y Anderson Zalazar por Moya y Bonet (HLH).
Estadio: Atenas.
Árbitro: Juan Nebbietti, de Río Colorado.