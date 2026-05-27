River cierra el semestre ante Blooming en Copa Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince de grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho y ya se sumó a la selección de Uruguay para el Mundial 2026. Por su parte, Montiel arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo, y Acuña sufrió una contractura en el isquiotibial derecho durante la final ante Belgrano, por lo que ambos serán preservados.

River - Copa Sudamericana River busca cerrar el semestre de manera positiva ante Blooming por Copa Sudamericana.

Aníbal Moreno, además, terminó al límite físicamente luego de jugar con un esguince en la rodilla derecha ante Belgrano y no sería arriesgado; mientras que Quintero padece una sinovitis en la rodilla izquierda y tampoco sería de la partida. Además, este sería el último partido del colombiano en River ante una posible salida a la MLS.

La buena noticia es el regreso de Santiago Beltrán -en el plano internacional- al arco de Millonario luego de cumplir con una fecha de suspensión.

River vs Blooming por Copa Sudamericana: probables formaciones y otros detalles del encuentro

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

Hora: 21.30

Árbitro: Roberto Bruno Pérez Gutiérrez

Estadio: Monumental

TV: ESPN