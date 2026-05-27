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River cierra el semestre ante Blooming en Copa Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

River recibe este miércoles a Blooming en el Monumental por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario busca cerrar el semestre con una victoria luego de la final perdida ante Belgrano por el torneo local

Por UNO
River recibe a Blooming por Copa Sudamericana en el cierre del semestre.

River recibe a Blooming por Copa Sudamericana en el cierre del semestre.

River recibe este miércoles a Blooming de Bolivia, desde las 21.30 en el Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El equipo del Chacho Coudet busca cerrar el semestre con una alegría ante su gente, procurando dejar atrás el golpe que significó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura.

River lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanza para avanzar directamente a octavos como primero de la zona. Incluso perdiendo podría clasificarse, ya que solo quedaría eliminado si cae ante Blooming y, al mismo tiempo, Carabobo derrota a Red Bull Bragantino en Brasil.

Cómo llega River al partido anet Blooming por Copa Sudamericana.

El Millonario llega dependiendo de sí mismo al final de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y enfrente tendrá a un rival que ya está eliminado y apenas sumó un punto en cinco partidos. Sin embargo, el principal problema para Eduardo Coudet pasa por las lesiones.

Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince de grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho y ya se sumó a la selección de Uruguay para el Mundial 2026. Por su parte, Montiel arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo, y Acuña sufrió una contractura en el isquiotibial derecho durante la final ante Belgrano, por lo que ambos serán preservados.

River - Copa Sudamericana
River busca cerrar el semestre de manera positiva ante Blooming por Copa Sudamericana.

River busca cerrar el semestre de manera positiva ante Blooming por Copa Sudamericana.

Aníbal Moreno, además, terminó al límite físicamente luego de jugar con un esguince en la rodilla derecha ante Belgrano y no sería arriesgado; mientras que Quintero padece una sinovitis en la rodilla izquierda y tampoco sería de la partida. Además, este sería el último partido del colombiano en River ante una posible salida a la MLS.

La buena noticia es el regreso de Santiago Beltrán -en el plano internacional- al arco de Millonario luego de cumplir con una fecha de suspensión.

River vs Blooming por Copa Sudamericana: probables formaciones y otros detalles del encuentro

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

Hora: 21.30

Árbitro: Roberto Bruno Pérez Gutiérrez

Estadio: Monumental

TV: ESPN

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