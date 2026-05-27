Estudiantes logró un triunfo agónico sobre el DIM y abrochó su clasificación a los octavos de final

En el Estadio UNO, el Pincha logró la épica con un gol de cabeza de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. El goleador conectó un balón en el área rival y sacó un cabezazo para hacer delirar a las tribunas del estadio. Sin embargo, el gol debió ser revisado por el VAR por considerarse posición adelantada en primer término. Luego de pasar por dicha instancia, el tanto fue considerado lícito dada la posición adecuada del jugador. El desahogo y euforia fue total en medio de la hinchada de Estudiantes de La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059462494058422383&partner=&hide_thread=false ¡EXPLOSIÓN TOTAL POR EL GOL AGÓNICO QUE CLASIFICÓ AL LEÓN A OCTAVOS DE FINAL! Amondarain convirtió el 1-0 de Estudiantes sobre DIM a los 93 minutos y así lo confirmaba el VAR.



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El partido fue muy parejo, con ocasiones de gol repartidas para ambas parcialidades, pero fue el elenco del Cacique Medina el que logró imponerse sobre el final del encuentro y quedarse con el boleto a la próxima fase. La acción para el Pincha continuará el próximo domingo cuando se enfrente a Rosario Central por Copa Argentina, desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.