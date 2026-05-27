Estudiantes logró un triunfo agónico sobre el DIM y abrochó su clasificación a los octavos de final

Estudiantes estaba obligado a ganar para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores y logró su cometido ante Independiente Medellín de Colombia en tiempo de descuento en el Estadio UNO.
Estudiantes le ganó 1 a 0 a Independiente Medellín en tiempo de descuento y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores
Estudiantes estaba obligado a ganar para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores y logró su cometido ante Independiente Medellín de Colombia en tiempo de descuento en el Estadio UNO.
A pura épica, Estudiantes destrabó sobre el final un partido parejo que, por momentos, pareció quitarle la ilusión de continuar su camino en la Copa Libertadores. Mikel Amondarain fue el héroe de la noche y el autor del único y agónico gol del encuentro ante el DIM.
El triunfo sobre Independiente Medellín le dio a Estudiantes la clasificación a octavos de final de la Libertadores en el segundo lugar del grupo A con nueve puntos. Por su parte, el elenco colombiano quedó relegado al tercer lugar, con siete unidades, y se aseguró jugar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
En el Estadio UNO, el Pincha logró la épica con un gol de cabeza de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. El goleador conectó un balón en el área rival y sacó un cabezazo para hacer delirar a las tribunas del estadio. Sin embargo, el gol debió ser revisado por el VAR por considerarse posición adelantada en primer término. Luego de pasar por dicha instancia, el tanto fue considerado lícito dada la posición adecuada del jugador. El desahogo y euforia fue total en medio de la hinchada de Estudiantes de La Plata.
El partido fue muy parejo, con ocasiones de gol repartidas para ambas parcialidades, pero fue el elenco del Cacique Medina el que logró imponerse sobre el final del encuentro y quedarse con el boleto a la próxima fase. La acción para el Pincha continuará el próximo domingo cuando se enfrente a Rosario Central por Copa Argentina, desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.