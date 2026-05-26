Lanús derrotó a Mirassol de Brasil en La Fortaleza y jugará la Copa Sudamericana

Así Lanús mantuvo la tercera posición de la zona G y cerró el grupo con nueve puntos, ganando el acceso a los 16avos de final de la Sudamericana (no pudo clasificarse a los octavos de final de la Libertadores), certamen que ganó en el año pasado.

Mientras que Mirassol de Brasil quedó en el segundo puesto con 12 puntos, luego de la victoria de Liga de Quito de Ecuador sobre Always Ready de Bolivia.

Lo que viene para Lanús en la Copa Sudamericana

El equipo de Mauricio Pellegrino, quedó relegado a disputar la copa de segundo orden del fútbol sudamericano, jugará por un lugar en los octavos de final en la semana del lunes 20 de julio, poco después de la final del Mundial 2026, con rival a confirmar.

La primera llegada del partido fue del local, a los nueve minutos, con un remate desde el borde del área grande del delantero Walter Bou que el arquero Alex Muralha mandó al córner.

Luego un centro con el borde externo del pie derecho del volante Agustín Medina permitió el cabezazo del mediocampista Ramiro Carrera, que pasó cerca.

A los 17 minutos un tiro libre del lateral Sasha Marcich se fue apenas por encima del travesaño.

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El dueño de casa abrió el marcador a los 21 minutos, cuando Bou se quedó con el rebote de un córner al segundo palo y puso un centro atrás para habilitar la llegada al área de Medina, cuyo derechazo bajo y cruzado se convirtió en el 1-0.

A los 41 minutos Eduardo Salvio desbordó por derecha y puso un centro al primer palo, pero Bou cabeceó desviado.

A los cinco minutos del complemento Carrera avanzó por el costado y cruzó un remate bajo, que se fue por el segundo palo y Salvio quedó muy cerca de poder empujar la pelota al gol.

A los 28 minutos del segundo tiempo Dylan Aquino mandó un centro y Salvio se tiró al suelo para empujarla al gol, aunque no lo consiguió.

El Granate al menos logró un "premio consuelo".