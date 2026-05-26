"Cerrá bien el ...": Lucas Passerini se cansó de las críticas y mandó a callar a un periodista deportivo

Qué dijo Hernán Castillo que despertó la furia de Lucas Passerini

En la transmisión en vivo y luego de consumada la derrota del Millonario en manos del Pirata Hernán Castillo manifestó: "Comparamos los planteles de Belgrano y River, en Belgrano juega el Mudo Vázquez que hace 6 meses jugaba en China, ¡en China!".

"Nosotros vamos, nos ponemos en forma y jugamos. Ese trabó con un pibe de 18 años, tiró el centro y puso la pelota del tercer gol", comenzó analizando el periodista deportivo.

Sus comentarios despectivos sobre los jugadores de Belgrano continuaron: "Zelarayán juega parado, Uvita está más gordo que yo, Passerini que no se mueve tres metros para un lado ni para el otro y te ganan el partido porque River jugó un partido de porquería. Fue a jugar un partido de campeonato, no una final. La final la jugó la gente que no daba más de los nervios".

Belgrano Campeón Lucas Passerin está de fiesta con el Pirata.

Ante esto, Lucas Passerini respondió directamente al periodista compartiendo un video de la situación y agregando un texto que no dio lugar a segundas interpretaciones: "Cerrá bien el ort…! Comentarios mala leche!".

Embed Cerra bien el orto! Comentarios mala leche ! pic.twitter.com/Wx0X7desYc — Lucas Passerini (@LGPasserini) May 25, 2026

Luego del exabrupto el periodista le pidió disculpas a Lucas Passerini

Luego que el delantero se expresara en su cuenta de X (ex Twitter) Hernán Castillo volvió a referirse sobre la situación: "Hola Lucas, tenés toda la razón. Te pido disculpas públicas y podés no aceptarlas porque estuve para el ort*".

"Con el enojo con River fui despectivo y estuve pésimo. Reitero el pedido de perdón y entiendo q no lo aceptes. Dije en varios pasajes del programa también que fueron claros y justos ganadores del partido. Sé que no alcanza esto eh. Saludos", concluyó el periodista deportivo.

Momentos después, el periodista reflexionó en su cuenta: "Te mandas una de caliente, si la seguís sos soberbio. Si pedís perdón porque reconoces el error sos cagon. Jajjaaj. Dios mío".