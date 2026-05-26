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Se la dejó pasar

"Cerrá bien el ...": Lucas Passerini se cansó de las críticas y mandó a callar a un periodista deportivo

Un periodista deportivo y reconocido hincha de River defenestró a los jugadores de Belgrano tras el campeonato y Lucas Passerini lo cruzó sin tapujos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El periodista Hernán Castillo se refirió despectivamente al plantel de Belgrano y Lucas Passerini no se la perdonó.

El periodista Hernán Castillo se refirió despectivamente al plantel de Belgrano y Lucas Passerini no se la perdonó.

Belgrano es el nuevo campeón del fútbol argentino y en el análisis posterior al partido algunos coinciden en que el triunfo del Pirata puso en evidencia los desaciertos conceptuales de River: errores defensivos inocentes, cesión del mediocampo e ineficacia en el ataque. Ante los comentarios malintencionados fue Lucas Passerini quien no se quedó callado y salió a defender al Celeste.

Uno de los periodista deportivos que coincide en el análisis expuesto es Hernán Castillo, quien en el canal de Streaming Love apuntó a las capacidades de los jugadores del conjunto campeón, pero se encontró con una rápida y tajante respuesta.

Lucas Passerini
Lucas Passerini sali&oacute; a defender a sus compa&ntilde;eros.

Lucas Passerini salió a defender a sus compañeros.

Qué dijo Hernán Castillo que despertó la furia de Lucas Passerini

En la transmisión en vivo y luego de consumada la derrota del Millonario en manos del Pirata Hernán Castillo manifestó: "Comparamos los planteles de Belgrano y River, en Belgrano juega el Mudo Vázquez que hace 6 meses jugaba en China, ¡en China!".

"Nosotros vamos, nos ponemos en forma y jugamos. Ese trabó con un pibe de 18 años, tiró el centro y puso la pelota del tercer gol", comenzó analizando el periodista deportivo.

Sus comentarios despectivos sobre los jugadores de Belgrano continuaron: "Zelarayán juega parado, Uvita está más gordo que yo, Passerini que no se mueve tres metros para un lado ni para el otro y te ganan el partido porque River jugó un partido de porquería. Fue a jugar un partido de campeonato, no una final. La final la jugó la gente que no daba más de los nervios".

Belgrano Campeón
Lucas Passerin est&aacute; de fiesta con el Pirata.

Lucas Passerin está de fiesta con el Pirata.

Ante esto, Lucas Passerini respondió directamente al periodista compartiendo un video de la situación y agregando un texto que no dio lugar a segundas interpretaciones: "Cerrá bien el ort…! Comentarios mala leche!".

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Luego del exabrupto el periodista le pidió disculpas a Lucas Passerini

Luego que el delantero se expresara en su cuenta de X (ex Twitter) Hernán Castillo volvió a referirse sobre la situación: "Hola Lucas, tenés toda la razón. Te pido disculpas públicas y podés no aceptarlas porque estuve para el ort*".

"Con el enojo con River fui despectivo y estuve pésimo. Reitero el pedido de perdón y entiendo q no lo aceptes. Dije en varios pasajes del programa también que fueron claros y justos ganadores del partido. Sé que no alcanza esto eh. Saludos", concluyó el periodista deportivo.

Momentos después, el periodista reflexionó en su cuenta: "Te mandas una de caliente, si la seguís sos soberbio. Si pedís perdón porque reconoces el error sos cagon. Jajjaaj. Dios mío".

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