Agenda de martes en Copa Libertadores y Sudamericana: los equipos argentinos se juegan su futuro

Lanús y Estudiantes juegan por la Copa Libertadores

El Granate quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero tiene la posibilidad de obtener un lugar para disputar los 16avos de final de la Sudamericana; para ello, debe empatar o ganar el partido contra Mirassol en el Estadio Ciudad de Lanús.

El equipo argentino tiene 6 puntos, pero quedó eliminado ya que al empatar por puntos con la Liga de Quito son los ecuatorianos quienes clasifican a los octavos de final por sistema olímpico. En los encuentros que mantuvieron ambos, Lanús ganó como local por 1 a 0 mientras que como visitante cayó por 2 a 0; allí está la diferencia de gol que lo dejó fuera.

Lanús - Mirassol (Brasil).

- Mirassol (Brasil). Hora: 19.

TV: Fox Sports.

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).

Estadio: Ciudad de Lanús.

Por su lado, Estudiantes de La Plata depende de sí mismo para conseguir el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores ya que recibirá en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi a Independiente Medellín y en caso de ganar logrará su objetivo, diferente es el panorama si llega a empatar porque tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

El Grupo A tiene como líder a Flamengo con 13 puntos, los colombianos tienen 7 y los argentinos 6 (Cusco FC ya está eliminado con tan solo un punto), por lo que el segundo lugar se definirá con el cuchillo entre los dientes.

Estudiantes de La Plata - Independiente Medellín (Colombia).

- Independiente Medellín (Colombia). Hora: 21.30.

TV: Fox Sports.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

VAR: Ulises Meireles (Paraguay).

San Lorenzo - Recoleta FC San Lorenzo buscará el primer puesto en su grupo en la Copa Sudamericana.

San Lorenzo y Deportivo Riestra con realidades distintas en la Sudamericana

Los Cuervos son parte del Grupo D donde los cuatro equipos tienen posibilidades de clasificar a los octavos de final, por lo que intentarán ganar y estarán con la calculadora en la mano porque se puede definir por detalles.

San Lorenzo: 7 puntos. Deportivo Cuenca: 6 puntos. Recoleta FC: 5 puntos. Santos: 4 puntos.

San Lorenzo recibirá a Recoleta mientras que Santos hará lo propio con Deportivo Cuenca en una final de grupo apasionante. El Ciclón deberá ganar para clasificar primero asegurando su lugar en los octavos de final; no obstante, si empata y el equipo ecuatoriana gana, los argentinos quedarán segundos y en 16avos de final. Además, en caso de perder puede quedar eliminado dependiendo de otros resultados.

San Lorenzo - Recoleta FT (Paraguay).

- Recoleta FT (Paraguay). Hora: 21.30.

TV: D Sports.

Árbitro: Carlos Ortega (Colombia).

VAR: Leonard Mosquera (Colombia).

Estadio: Pedro Bidegain.

Deportivo Riestra quedó eliminado de la Copa Sudamericana en lo que fue su primera experiencia en torneos internacionales ya que apenas sumó 4 puntos mientras que City Torque acumuló por el momento 12 y Gremio tiene 10. Por debajo quedó Palestino con 2 puntos.

En la última fecha se enfrentará frente al conjunto chileno en el país vecino en un partido que solo servirá para completar el calendario.