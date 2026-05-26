Profunda tristeza en Boca y en el fútbol argentino: quién fue Fernando Gayoso y la causa de su fallecimiento

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“Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, mi Highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí papi, hoy estás en el cielo con mami. Cuidenmé por favor”, añadió.

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Finalmente, indicó: “Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses campeón, gracias por todo lo que le diste al fútbol y a mí en toda la vida. Te amo”.

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La trayectoria de Fernando Gayoso

Además de Boca, Gayoso pasó por Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Montevideo, y, tras ser diagnosticado de ELA, había dejado el trabajo diarios de campo, pero se desempeñaba como coordinador de arqueros y, en el último tiempo, su estado de salud se había agravado.

Gayoso había sido internado recientemente en el Sanatorio Mitre por un cuadro de neumonía.