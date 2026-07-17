Daniel Vila confirmó el pase de Sebastián Villa: "Ya se firmó y es jugador de Boca"

Sebastián Villa se oficializó como jugador de Boca este viernes.

Un acuerdo que demandó un mes de negociaciones

El presidente de Independiente Rivadavia explicó que la transferencia se extendió durante aproximadamente un mes debido a cuestiones administrativas entre ambas instituciones.

"Fue una negociación que llevó unos treinta días. Hubo algunos días en los que faltó comunicación entre los dirigentes, pero cuando eso se resolvió, todo avanzó muy rápido", señaló.

El empresario reconoció que la salida del colombiano representa una pérdida deportiva para Independiente Rivadavia, donde Villa recuperó protagonismo tras un momento complejo de su carrera.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia.

"Nos duele porque le tenemos mucho cariño. Independiente lo cobijó en un momento difícil y él respondió dentro de la cancha", admitió en un mano a mano con el programa "Un buen Momento".

La Selección y una nueva final mundialista

Durante la entrevista, Vila también se mostró sorprendido por el recorrido de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Reconoció que no imaginaba al equipo de Lionel Scaloni nuevamente en una final debido al nivel de los principales candidatos europeos.

"No esperaba que Argentina volviera a llegar a una final. Inglaterra, Francia y España tenían selecciones muy fuertes", confió y recalcó que "Argentina sacó fuerza de donde no tenía, sacó esa mentalidad ganadora que tiene el argentino y pudo sobreponerse a varios resultados negativos."

Daniel Vila dijo que Messi, "desafía toda lógica".

Para Vila, esa capacidad para reaccionar frente a la adversidad distingue al deportista argentino.

"Nosotros estamos más preparados para sobreponernos a la adversidad. Pareciera que tenemos siempre una marcha más que el resto", opinó.

Messi, un fenómeno que desafía la lógica

Uno de los elogios más enfáticos estuvo dirigido a Lionel Messi, quien a los 39 años continúa siendo la gran figura del seleccionado.

Vila destacó especialmente el nivel físico que mostró el capitán frente a Inglaterra en semifinales.

"Vos viste cómo lo marcaron los ingleses, lo marcaron de a cuatro y no lo pudieron tirar. La fortaleza física que tiene ese chico, además de lo mental... es una cosa fuera de lo común", reconoció con gran admiración.

Vila se recupera en Nueva York de una operación de cadera

Además del fútbol, Vila habló de la situación de salud que atraviesa desde comienzos de año.

El dirigente comentó que hace dos décadas se había realizado un reemplazo de cadera que funcionó sin inconvenientes hasta que una bacteria infectó la prótesis.

Tras dos intervenciones sin éxito en Argentina, sus médicos le recomendaron viajar a un centro especializado de Nueva York.

La cirugía finalmente logró eliminar la infección y ahora atraviesa un largo proceso de recuperación.

"No es lindo tener que irte de tu país a un país que está lejos... en donde no tenés amigos, no tenés familia, no tenés casa. Es duro", manifestó acompañado de su esposa, la periodista Pamela David.

El presidente de Independiente Rivadavia estimó que deberá permanecer alrededor de tres meses más en rehabilitación antes de recibir el alta definitiva y volver a practicar deportes como tenis o pádel.

Mientras continúa su recuperación no ocultó su entusiasmo por la final del Mundial y expresó su deseo de que la Selección vuelva a escribir otra página histórica.