Edinson Cavani se lesionó otra vez en Boca, lleva más de 3 meses sin jugar y los hinchas no lo perdonaron

La idea del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda era probar a Cavani junto a Carlos Palacios, otro de los futbolistas que podía reaparecer para un partido determinante, ya que Boca está obligado a ganar en La Bombonera para seguir con vida en la Libertadores.

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Sin embargo, mientras el chileno respondió de buena manera y tiene chances de ocupar un lugar en el banco de suplentes, Cavani volvió a quedar condicionado por los dolores lumbares que ya lo marginaron durante buena parte del semestre.

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Aunque los médicos descartaron una lesión en esta oportunidad, las molestias fueron lo suficientemente fuertes como para impedirle continuar con normalidad la práctica, por lo que su presencia ante el conjunto chileno aparece complicada.

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Cuánto tiempo lleva Edinson Cavani sin jugar en Boca

El uruguayo, de 39 años, jugó apenas dos partidos en lo que va de 2026: ante Platense y Racing, ambos en febrero. Desde entonces inició un nuevo tratamiento por una lumbalgia, que incluyó bloqueos por una hernia de disco, según había explicado el director deportivo Marcelo Delgado.

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La posible baja de Cavani representa un nuevo problema para Boca en una zona sensible del equipo, ya que también están lesionados Adam Bareiro y Miguel Merentiel, a quien esperarán hasta último momento.

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En ese contexto, Úbeda probó en la práctica a Exequiel Zeballos como acompañante de Milton Giménez, mientras que otra alternativa para el ataque sería Ángel Romero.