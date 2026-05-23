Miguel Merentiel se desgarró y es baja en Boca para recibir a Universidad Católica

Las alternativas para la ofensiva de Boca

Sin Adam Bareiro, afuera por un doble desgarro, y con Miguel Merentiel descartado en las últimas horas, el nombre de Milton Giménez es el que aparece como titular indiscutido para el próximo jueves.

Ante esta situación, quien gana terreno y se perfila como posible titular es Exequiel Zeballos. El Changuito, quien venía siendo una alternativa en el ataque de Boca, tiene todos los números para acompañar al ex Banfield en la ofensiva.

Edinson Cavani, quien continúa luchando con sus molestias en la zona lumbar, podría retornar a la lista de convocados y ocupar un lugar en el banco de suplentes en el partido ante Universidad Católica.

Milton Gimenez Milton Giménez se perfila para ser titular en Boca.

Más atrás aparece el nombre de Leonel Flores. El delantero de la Reserva, que ya acumuló elogios por parte de Leandro Paredes, es considerado como uno de los grandes proyectos de Boca. Ante la urgencia, podría ingresar en la consideración de Úbeda.

El panorama de Boca en la Copa Libertadores

Con los resultados que se dieron en la fecha 5, Universidad Católica se posiciona como el líder del Grupo D de la Copa Libertadores con 10 puntos. Por detrás aparecen Cruzeiro (8) y Boca (7). Barcelona, con tres unidades, quedó fuera de todo.

El panorama es claro: si el Xeneize le gana a Universidad Católica, avanzará a los octavos de final. En este hipotético caso sería primero o segundo, dependiendo lo que suceda con los brasileros.

Si gana

Se clasifica a octavos de final de la Copa Libertadores

Y Cruzeiro pierde o empata: será primero

Y Cruzeiro gana: será segundo

Si empata

Jugará la Copa Sudamericana siendo tercero del Grupo D

Si pierde