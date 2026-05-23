A qué hora corre Franco Colapinto la Sprint del GP de Canadá

Cuándo correrá Colapinto el Sprint en Canadá

La actividad para Franco Colapinto continuará este sábado 23 de mayo. La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá se pondrá en marcha a las 13 (hora de Argentina).

El resultado de la clasificación dejó un balance sumamente positivo para la estructura de Alpine, especialmente al contrastar los rendimientos de sus dos monoplazas: mientras Colapinto batalló en la SQ2 y se adjudicó el 13° lugar de salida, su compañero de equipo, el experimentado francés Pierre Gasly, quedó muy relegado y largará la carrera corta desde la penúltima posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057935330204950650&partner=&hide_thread=false A tricky afternoon in today’s #CanadianGP Sprint Quali. pic.twitter.com/GdnZgoe7YB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026

Qué dijo Franco Colapinto

Tras bajarse del auto en Montreal, el pilarense de 22 años analizó su rendimiento y destacó el valor de lo conseguido dadas las circunstancias previas: "Teniendo en cuenta que apenas rodamos en el primer y único entrenamiento libre, creo que hicimos un buen trabajo en la calificación para el Sprint".

"La pista está muy sucia y tiene poco grip (agarre), así que se necesita tiempo dentro del coche y muchas vueltas para seguir aprendiendo", sumó Colapinto.

El argentino, que viene de lograr un histórico séptimo puesto en el Gran Premio de Miami no se olvidó del esfuerzo de su box: "Aprendí mucho durante la calificación para el Sprint, fue una sesión muy dura, en la que creo que nos adaptamos bastante bien, por lo que felicito al equipo por tener el coche listo y preparado después de lo que había ocurrido en el entrenamiento".

"Creo que mañana podemos hacerlo mucho mejor una vez que hayamos tenido más tiempo en el coche después del Sprint. Tenemos cosas que mejorar y creo que podemos encontrar algo más antes de la calificación principal", sentenció Franco Colapinto.