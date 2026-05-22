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La probable formación de Godoy Cruz para jugar con All Boys en el Feliciano Gambarte

El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner, probó en un entrenamiento con los once que jugarán ante All Boys, en el Feliciano Gambarte

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, está junto a Daniel Oldrá, el director deportivo del Tomba

Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, está junto a Daniel Oldrá, el director deportivo del Tomba

El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner, este viernes empezó a definir el posible equipo titular que jugará ante All Boys en el Feliciano Gambarte. Será el tercer partido del entrenador en el Expreso, que jugará el próximo domingo desde las 16.30 por la 15ta fecha del torneo de la Primera Nacional.

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Godoy Cruz se entren&oacute; este viernees enfocado en el choque frente a All Boys

Godoy Cruz se entrenó este viernees enfocado en el choque frente a All Boys

El Expreso, que viene de perder ante Los Andes, volverá a jugar en el Feliciano Gambarte, donde se encuentra invicto.

La probable formación de Godoy Cruz vs. All Boys

El entrenador tombino, Pablo De Muner, no ha confirmado el equipo pero el posible equipo titular sería el siguiente: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán o Federico Milo; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa.

De todos modos, en la práctica de este sábado el DT confirmará el equipo y luego el plantel quedará concentrado a la espera del choque con All Boys, que tendrá el estreno del entrenador Mauricio Giganti.

Nahuel Ulariaga Godoy Cruz.
Nahuel Ulariaga volvería a ser titular en Godoy Cruz frente a All Boys.

Nahuel Ulariaga volvería a ser titular en Godoy Cruz frente a All Boys.

Cuándo fue la última vez que jugaron Godoy Cruz y All Boys

La última vez que jugaron Godoy Cruz y All Boys fue en Primera división en el partido que disputaron el 7 de octubre de 2013. El Expreso ganó 2 a 0 en el Malvinas Argentinas.

Jonathan Ramis a los 16' del segundo tiempo y Juan Fernando Garro, a los 43' de esa misma etapa, marcaron para el equipo que dirigía Martín Palermo.

Embed - Godoy Cruz 2 All Boys 0 (Relato Pablo Ladaga) Torneo Inicial 2013 Los goles (7/10/2013)

Jorge Carranza; José San Román, Jorge Curbelo, David Achucarro y Leandro Grimi; Gonzalo Castellani, Luis Jerez Silva y José Luis Fernández; Jonathan Ramis, Facundo Castillón y Mauro Óbolo, fue el once del Tomba que enfrentó al conjunto de Floresta.

All Boys era dirigido por Julio Falcioni.

Lo que le queda a Godoy Cruz en la primera rueda

  • Fecha 15: All Boys (Local) - domingo 24 de mayo (16.30)
  • Fecha 16: Estudiantes de Buenos Aires (V) - sábado 30 de mayo (15.30)
  • Fecha 17: Mitre de Santiago Del Estero (L) - domingo 7 de junio (16.30)
  • Fecha 18: Almirante Brown (V) - domingo 14 de junio (15.30)
  • Fecha 4 (fue postergada): Central Norte de Salta (V) - domingo 21 de junio (16.30)

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