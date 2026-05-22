La probable formación de Godoy Cruz para jugar con All Boys en el Feliciano Gambarte

La probable formación de Godoy Cruz vs. All Boys

El entrenador tombino, Pablo De Muner, no ha confirmado el equipo pero el posible equipo titular sería el siguiente: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán o Federico Milo; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa.

De todos modos, en la práctica de este sábado el DT confirmará el equipo y luego el plantel quedará concentrado a la espera del choque con All Boys, que tendrá el estreno del entrenador Mauricio Giganti.

Nahuel Ulariaga Godoy Cruz. Nahuel Ulariaga volvería a ser titular en Godoy Cruz frente a All Boys.

Cuándo fue la última vez que jugaron Godoy Cruz y All Boys

La última vez que jugaron Godoy Cruz y All Boys fue en Primera división en el partido que disputaron el 7 de octubre de 2013. El Expreso ganó 2 a 0 en el Malvinas Argentinas.

Jonathan Ramis a los 16' del segundo tiempo y Juan Fernando Garro, a los 43' de esa misma etapa, marcaron para el equipo que dirigía Martín Palermo.

Embed - Godoy Cruz 2 All Boys 0 (Relato Pablo Ladaga) Torneo Inicial 2013 Los goles (7/10/2013)

Jorge Carranza; José San Román, Jorge Curbelo, David Achucarro y Leandro Grimi; Gonzalo Castellani, Luis Jerez Silva y José Luis Fernández; Jonathan Ramis, Facundo Castillón y Mauro Óbolo, fue el once del Tomba que enfrentó al conjunto de Floresta.

All Boys era dirigido por Julio Falcioni.

Lo que le queda a Godoy Cruz en la primera rueda