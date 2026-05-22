Mariano Navone dio la gran sorpresa y eliminó al noruego Casper Ruud (6) para meterse en la final del ATP 250 de Ginebra, que se juega en la semana previa a Roland Garros.
Mariano Navone bajó a Casper Ruud y es finalista en Ginebra justo antes de Roland Garros
Mariano Navone dio la sorpresa y eliminó al noruego Casper Ruud para meterse en la final del ATP 250 de Ginebra, en la semana previa a Roland Garros.
Navone, que atraviesa un gran momento bajo la conducción de Luli Mancini, se impuso por 7-5 y 6-2 luego de una hora y 41 minutos de juego al reciente finalista del Masters 1000 de Roma.
Al oriundo de 9 de Julio no le tembló el pulso para consumar una de las mejores victorias de su carrera ya que Ruud, quien actualmente ocupa el puesto número 17 del ranking ATP, se presentaba como una verdadera amenaza ya que supo ser número 2 del mundo en 2022 y además ganó 12 de sus 14 títulos ATP en polvo de ladrillo, donde es todo un especialista.
Con esta victoria, Navone se metió en una nueva final ATP, donde tendrá como rival al estadounidense Learner Tien (4) quien eliminó al kazajo Aleksandr Bublik (2) por 6-1, 4-6 y 7-6.
Mariano Navone va por su segundo título a nivel ATP
En caso de levantar el trofeo este sábado, Navone ganará su segundo título ATP después del obtenido este año en Bucarest y quedará muy cerca del top 30 del ranking.
El campeón del ATP 250 de Ginebra se llevará un cheque de 93.175 euros y el finalista recibirá 54.360 euros.