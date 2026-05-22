Mariano Navone bajó a Casper Ruud y es finalista en Ginebra justo antes de Roland Garros

Navone, que atraviesa un gran momento bajo la conducción de Luli Mancini, se impuso por 7-5 y 6-2 luego de una hora y 41 minutos de juego al reciente finalista del Masters 1000 de Roma.

navone 2 Mariano Navone está en uno de los mejores momentos de su carrera antes de Roland Garros.

Al oriundo de 9 de Julio no le tembló el pulso para consumar una de las mejores victorias de su carrera ya que Ruud, quien actualmente ocupa el puesto número 17 del ranking ATP, se presentaba como una verdadera amenaza ya que supo ser número 2 del mundo en 2022 y además ganó 12 de sus 14 títulos ATP en polvo de ladrillo, donde es todo un especialista.