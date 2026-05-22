(Enviada especial) Tomás Bottari es una pieza clave para el funcionamiento de Independiente Rivadavia, que está invicto en la Copa Libertadores y buscará cerrar de la mejor manera un semestre soñado.
Tomás Bottari ante el cierre de un semestre soñado para la Lepra: "Se vienen dos partidos finales"
Tomás Bottari es una pieza clave para el funcionamiento de Independiente Rivadavia, que está invicto en la Copa Libertadores y buscará cerrar de la mejor manera un semestre soñado.
"Contentos por venir acá y seguir invictos en la Copa. Necesitábamos volver al triunfo después de lo que fue la otra derrota, que fue dura, así que bueno, es importante volver a ganar y bueno, como te decía, ganar en la Copa y clasificar primeros que no es poca cosa", dijo estar el mediocampista central.
"La gente siempre está. Estuvieron cerca de nosotros en el hotel y bueno, a uno eso le llega, lo emociona y bueno, nada, agradecerles a todos los que vinieron y espero que estén tan contentos como nosotros", reconoció Bottari después haber entregado sus camisetas a los hinchas que acompañaron al equipo hasta Venezuela: "Es un poco devolverles el cariño que nos hacen llegar siempre, que nos brindan. Como te dije, sentimos la derrota del otro día y bueno, acá están firmes con nosotros".
"No quiero ser repetitivo, pero fue una derrota que nos pegó duro, que no la esperábamos. Estábamos con mucha ilusión en el torneo local, pero bueno, como dije el otro día las piernas pesaban. Por suerte hoy pudimos reponernos y lograr un triunfo en esta cancha difícil", admitió el volante de 25 años.
"Vengo con el tobillo con una tendinitis, pero hay que aguantar. Falta poco y uno siempre quiere estar y hacer el esfuerzo", comentó Bottari quien disputó 17 partidos en el 2026: 11 en el Torneo Apertura, 5 en la Copa Libertadores y uno en la Copa Argentina.
Tomás Bottari y lo que viene para Independiente Rivadavia
Pensando en los encuentros ante Bolívar y Tigre que cerrarán el semestre de la Lepra, Tomás Bottari indicó: "Se vienen dos partidos... finales, como le decimos nosotros. Queremos ir a Bolivia y conseguir los 3 puntos porque queremos clasificar invictos a los octavos y terminar lo más arriba posible. Y bueno, después pensar en Tigre por la Copa Argentina. Nos dio mucho esa copa, así que hay que darle mucha importancia"
Respecto del cambio de sede del próximo encuentro por la Copa, respondió: "Pensábamos que jugábamos en La Paz. Obviamente que al no tener tanta altura es un plus, pero bueno, no hay excusas, tenemos que ir, plantarnos como hicimos en todas las canchas y lograr un triunfo".