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El goleador de Universidad Católica advirtió a Boca a días del partido en La Bombonera

Fernando Zampedri, que viene de anotar un doblete para Universidad Católica, se refirió al partido del próximo jueves ante Boca en La Bombonera

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El delantero palpitó el partido con Boca en La Bombonera.

El delantero palpitó el partido con Boca en La Bombonera.

Su empate con Cruzeiro en La Bombonera lo complicó por demás. Tras repartir puntos con el elenco brasilero, y luego de la victoria de Universidad Católica ante Barcelona, Boca está obligado a ganar en la última fecha para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

El próximo jueves, a las 21.30 y en condición de local, el Xeneize se verá las caras con el elenco chileno. Allí conocerá cuál será su destino en el plano internacional para el segundo semestre de la temporada.

Fernando Zampedri
Fernando Zampedri habl&oacute; antes de la visita de su equipo a Boca en La Bombonera.

Fernando Zampedri habló antes de la visita de su equipo a Boca en La Bombonera.

En este contexto, una de las figuras de Universidad Católica alzó la voz y comenzó a palpitar lo que será el mano a mano crucial ante el Xeneize.

Hablamos de Fernando Zampedri, quien viene de convertir un doblete en el duelo de este jueves ante Barcelona de Ecuador, en tierras chilenas.

La advertencia de Zampedria a Boca

Universidad Católica cerró, este jueves por la noche, la quinta fecha de la edición 2026 de la Copa Libertadores. Con un doblete de Fernando Zampedri, el elenco chileno venció 2-0 a Barcelona de Ecuador.

Tras la victoria, que deja a su equipo como líder del Grupo D, el delantero expresó: “Fue un partido duro. Pudimos conseguir una victoria importante de local, que nos posiciona primeros de grupo, en un grupo muy difícil. Estamos muy contentos”.

A la hora de referirse al próximo y definitivo compromiso de su equipo, Zampedri advirtió al mundo Boca: “Vamos a jugar un partido para la clasificación. Estar primeros nos da mucha energía y estamos muy contentos por el partido de hoy”.

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Para finalizar, se refirió al doblete que le dio la victoria a su equipo: “Siempre lo digo, trabajo para el equipo, trabajo para el club. Gracias a mis compañeros que me tienen una fe impresionante. A seguir trabajando porque venimos por buenos caminos y nos queda una gran final”.

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