El goleador de Universidad Católica advirtió a Boca a días del partido en La Bombonera

En este contexto, una de las figuras de Universidad Católica alzó la voz y comenzó a palpitar lo que será el mano a mano crucial ante el Xeneize.

Hablamos de Fernando Zampedri, quien viene de convertir un doblete en el duelo de este jueves ante Barcelona de Ecuador, en tierras chilenas.

La advertencia de Zampedria a Boca

Universidad Católica cerró, este jueves por la noche, la quinta fecha de la edición 2026 de la Copa Libertadores. Con un doblete de Fernando Zampedri, el elenco chileno venció 2-0 a Barcelona de Ecuador.

Tras la victoria, que deja a su equipo como líder del Grupo D, el delantero expresó: “Fue un partido duro. Pudimos conseguir una victoria importante de local, que nos posiciona primeros de grupo, en un grupo muy difícil. Estamos muy contentos”.

A la hora de referirse al próximo y definitivo compromiso de su equipo, Zampedri advirtió al mundo Boca: “Vamos a jugar un partido para la clasificación. Estar primeros nos da mucha energía y estamos muy contentos por el partido de hoy”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadioSportChile/status/2057873526325998012&partner=&hide_thread=false Fernando Zampedri tras el triunfo ante Barcelona SC.



"Vamos a jugar un partido por la clasificación. Yo siempre digo que trabajo para el equipo y para el club".#LaDeportivaDeChile pic.twitter.com/KHC9vc0sN5 — Radio Sport Chile (@RadioSportChile) May 22, 2026

Para finalizar, se refirió al doblete que le dio la victoria a su equipo: “Siempre lo digo, trabajo para el equipo, trabajo para el club. Gracias a mis compañeros que me tienen una fe impresionante. A seguir trabajando porque venimos por buenos caminos y nos queda una gran final”.