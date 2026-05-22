Nicolás Varrone largará desde el puesto 12° la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá

Nicolás Varrone, lejos del poleman Van Hoepen

Marcando un tiempo de 15 minutos 36 segundos y 44 centésimas (14' 36'' 44/100) largará desde la sexta fila tanto en la Carrera Sprint del sábado, como en la competencia principal del domingo. El poleman fue Laurence van Hoepen, del equipo Trident (15' 14'' 21/100). Lo escoltó el brasileño Rafael Cámara (Invicta Racing) con un tiempo de 15' 14'' 26/100.

Nicolás Varrone tuvo una andar irregular en la Qualy

Varrone mostró un gran rendimiento durante buena parte de la tanda y llegó a ubicarse segundo cuando restaban pocos minutos para el cierre.

El piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) se mantenía dentro del lote de punta y parecía encaminado a conseguir una de sus mejores clasificaciones de la temporada.

Sin embargo, una bandera roja alteró el desarrollo de la sesión y, tras la reanudación, varios competidores lograron mejorar sus registros.

En el intento final, el argentino sufrió un pequeño desliz en el segundo sector y no pudo completar una vuelta que le permitiera mantenerse entre los primeros puestos.