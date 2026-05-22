Esta jornada de viernes no le fue muy propicia a los pilotos argentinos en Montreal. El argentino Nicolás Varrone, del equipo Van Amersfoort Racing tuvo una actuación irregular en la prueba de clasificación para la Carrera Sprint de la Fórmula 2.
Nicolás Varrone largará desde el puesto 12° la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá
El argentino Nicolás Varrone, del equipo VAR de Fórmula 2, no tuvo un andar regular y largará desde la sexta fila la Carrera Sprint de este sábado en Canadá
En el marco del Gran Premio de Canadá de los monopostos teloneros de la Fórmula 1, el argentino Varrone registró el 12° lugar tras una sesión que lo tuvo peleando entre los primeros en el circuito Gilles Villeneuve.
Nicolás Varrone, lejos del poleman Van Hoepen
Marcando un tiempo de 15 minutos 36 segundos y 44 centésimas (14' 36'' 44/100) largará desde la sexta fila tanto en la Carrera Sprint del sábado, como en la competencia principal del domingo. El poleman fue Laurence van Hoepen, del equipo Trident (15' 14'' 21/100). Lo escoltó el brasileño Rafael Cámara (Invicta Racing) con un tiempo de 15' 14'' 26/100.
Nicolás Varrone tuvo una andar irregular en la Qualy
Varrone mostró un gran rendimiento durante buena parte de la tanda y llegó a ubicarse segundo cuando restaban pocos minutos para el cierre.
El piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) se mantenía dentro del lote de punta y parecía encaminado a conseguir una de sus mejores clasificaciones de la temporada.
Sin embargo, una bandera roja alteró el desarrollo de la sesión y, tras la reanudación, varios competidores lograron mejorar sus registros.
En el intento final, el argentino sufrió un pequeño desliz en el segundo sector y no pudo completar una vuelta que le permitiera mantenerse entre los primeros puestos.