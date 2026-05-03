Nicolás Varrone no pudo coronar un fin de semana positivo en el GP de Miami de Fórmula 2

En la clasificación del viernes, Varrone realizó una gran progresión: pasó del 14° en la FP1 al 6° lugar con un tiempo de 1:40.204, a solo 0.3 segundos de la pole. Fue su mejor performance en F2 hasta el momento.

En la Carrera Sprint del sábado largó desde la 5ta posición y entregó una sólida actuación para finalizar 4to y sumar 5 puntos (sus primeros en F2) en un circuito exigente como el de Miami.

Nicolás Varrone fue 13 en el GP de Miami de F2

Este domingo, Varrone largó desde la 6ta posición en una prueba complicada, con incidentes y que se definió por tiempo y no por vueltas

Luego de una largada complicada, el piloto argentino buscó ganar posiciones en una curva, se tocó con Stenshorne y recibió 10 segundos de penalización.

Embed ¡QUE MALA SUERTE, NICO! Varrone quiso ganar la posición en la curva y terminó teniendo un toque con Stenshorne.



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Finalmente ocupó el 13er lugar (a +24.8 segundos del ganador), un resultado que refleja las dificultades que tuvo, pero que forma parte de su proceso de adaptación a una categoría nueva.

Con los 5 puntos obtenidos en Miami, Varrone se ubica alrededor del 12do puesto en el campeonato de pilotos y piensa en lo que viene que será el GP de Canadá del 22 al 24 de mayo.