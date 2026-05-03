Locura en Miami: Messi dice presente para alentar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cumbre argentina: Messi alienta a Colapinto en Miami

Como no puede ser de otra manera, la presencia del campeón del mundo no ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde todo el mundo espera un abrazo entre el rosarino y el pilarense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colapintofiles/status/2050957574363562422?s=48&partner=&hide_thread=false MESSI LLEGÓ AL PADDOCK A APOYAR A FRANCO COLAPINTO EN MIAMI pic.twitter.com/z9aZCABQ4E — 43 (@ColapintoFiles) May 3, 2026

Este gesto de Messi hacia Colapinto no es un detalle menor. Desde que el joven talento llegó a la máxima categoría del automovilismo, el apoyo popular ha sido masivo, pero recibir el respaldo en persona del mejor jugador del mundo ya eleva la vara.

Ya en la previa de esta visita, Colapinto había tachado uno de sus grandes sueños, cuando fue a visitar a Messi a un entrenamiento del Inter Miami.

“Fue un momento muy especial. Fue algo con lo que soñé toda mi vida. Si le preguntás a cualquier argentino a quién quiere conocer, es a Leo. Yo tuve la oportunidad", dijo Colapinto luego del famoso encuentro.

En qué posición largará Colapinto en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto confirmó su buen rendimiento a bordo de su Alpine y se ubicó octavo en la clasificación para el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 y que se correrá este domingo a las 14 hora argentina.

Teniendo en cuenta su rendimiento del fin de semana y que larga en el top 10, el argentino tiene una buena chance de sumar puntos en el campeonato, y todo a los ojos de nada menos que el mejor jugador del mundo del fútbol.