FADEP juega frente a Atenas de Río Cuarto buscando su primera victoria en el Torneo Federal A

FADEP, recién ascendido, viene de perder 2 a 1 ante Cipolletti, fue su segunda derrota consecutiva y marcha último con sólo 2 puntos ya que empató 2 cotejos y perdió los otros 3 encuentros.

El objetivo es lograr la primera victoria para salir del fondo de la tabla de posiciones y hacerlo en su cancha ya que en su último partido de local perdió ante Juventud Unida de San Luis, en el estadio de Gutiérrez Sport Club, por la resiembra de su campo de juego.

Así llega Atenas, el rival de FADEP

El conjunto dirigido por Gastón Leva llega entonado tras el triunfo ante Deportivo Rincón, el segundo consecutivo, un resultado que le permite al Albo estar segundo con 10 puntos, a un punto del líder Cipolletti.

El equipo de Río Cuarto es uno de los protagonistas del grupo con 3 triunfos, un empate y una derrota.

Probables formaciones

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinsky,Lucas Ramírez, Uriel Gizzi; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Atenas: (RC): Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Augusto Suárez y Rafael Ríos; Franco Schiavoni, Marcos Rivadero, Ignacio Castro y Facundo Quiroga; Emiliano Gómez y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva.

Estadio: FADEP

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Catamarca).

Hora: 11.