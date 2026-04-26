FADEP perdió ante Cipolletti y sigue en el fondo de la tabla en el Federal A

A los 16' del segundo tiempo Nicolás Peralta marcó el primer gol de Cipolletti, a los 21’ Federico Acevedo amplió la ventaja para el local y para el equipo de Russsell descontó Gonzalo Klusener, de penal, a los 41'.

El conjunto maipucino, recién ascendido, aún no conoce la victoria en 5 encuentros y como venía de perder ante Juventud Unida sufrió su segunda caída seguida.

Así está FADEP en la tabla de posiciones

El equipo maipucino marcha último con 2 puntos (empató 2 cotejos y perdió los otros 3) y por la 7ma fecha jugará de local ante Atenas de Río Cuarto.

Este encuentro será en el predio de Russell, con día y horario a confirmar.

Fadep cipolletti tres.-ss

La Síntesis

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Claudio Mosca, Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinsky,Lucas Ramírez, Uriel Gizzi; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Goles: ST: 16’ Peralta (C), 21’ Acevedo (C), 39’ Klusener de penal para (F)

Cambios: ST: inicio inicio Lautaro Taboada por Gizzi (F), 25' Cuello y Diego Tonetto por Kalinsky y Tonetto (F), 38’ Pablo Dellarole y Ramón Lentini por Zabaleta y Costella (F), 22' Ulises Romero por Mosca (C), 35' Valentín Flores y Benjamín García por Jeldrez y Acevedo (C) y 45' Enzo Vallejos por Lucero