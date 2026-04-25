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Godoy Cruz juega con Colón en Santa Fe en un partido clave: hora y dónde verlo

Godoy Cruz visitará este domingo a Colón, uno de los equipos que se ubica en los primer lugares, por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz visitará a Colón, en Santa Fe, en un partido clave para seguir en los primeros puestos.

Godoy Cruz visitará a Colón, en Santa Fe, en un partido clave para seguir en los primeros puestos.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Desde las 19 de este domingo, Godoy Cruz jugará ante Colón de Santa Fe, por la 11ra fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido tendrá como escenario el estadio Brigadier General Estanislao López, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.

Godoy cruz uno.
El Tomba, tras dos partidos sin ganar, buscará lograr los tres puntos en Santa Fe ante Colón, otro de los protagonistas del torneo.

El Tomba, tras dos partidos sin ganar, buscará lograr los tres puntos en Santa Fe ante Colón, otro de los protagonistas del torneo.

Godoy Cruz viene de empatar sin goles de local con San Miguel, y buscará volver al triunfo ante el Sabalero. El Tomba registra dos partidos sin ganar, con una derrota y un empate.

El equipo dirigido por Mariano Toedtli se ubica con 14 unidades (tres triunfos, 5 empates y una derrota), está a tres puntos de Colón, que ocupa el primer lugar junto al Deportivo Morón, por lo que un triunfo le permitiría llegar a la cima del Grupo A.

Concentrados Godoy Cruz -

Así llega Colón, el rival de Godoy Cruz

Colón viene de perder ante Deportivo Morón de visitante. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán lleva 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas en 9 presentaciones y suma 17 unidades.

En condición de local se encuentra invicto, las dos caídas han sido de visitante. Ha disputado cinco partidos como local, obteniendo cuatro victorias y un empate.

Tomba.
Godoy Cruz se presenta en Santa Fe, ante Colón, el equipo de Ezequiel Medrán.

Godoy Cruz se presenta en Santa Fe, ante Colón, el equipo de Ezequiel Medrán.

El historial entre Godoy Cruz y Colón

Godoy Cruz y Colón jugaron en 29 oportunidades en torneos de Primera Nacional y Primera División, con 9 triunfos del Tomba, 15 del Sabalero, y 5 empates.

El primer partido fue el 10 de septiembre de 1994 en el antiguo Nacional B, donde el Tomba perdió por 3 a 2 de local.

El último partido fue el 5 de febrero de 2023, cuando el Expreso ganó 1 a 0 en el Malvinas Argentinas, con gol de Nahuel Ulariaga. Este partido correspondió a la 2da fecha de la Liga Profesional.

Probables formaciones y detalles del partido:

Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Nicolás Thaller y Facundo Castet; Federico Lertora, Matías Godoy, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Kevin Valdez o Axel Rodríguez. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Colón.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Hora: 19.

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