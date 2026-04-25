Godoy Cruz juega con Colón en Santa Fe en un partido clave: hora y dónde verlo

El equipo dirigido por Mariano Toedtli se ubica con 14 unidades (tres triunfos, 5 empates y una derrota), está a tres puntos de Colón, que ocupa el primer lugar junto al Deportivo Morón, por lo que un triunfo le permitiría llegar a la cima del Grupo A.

Concentrados Godoy Cruz -

Así llega Colón, el rival de Godoy Cruz

Colón viene de perder ante Deportivo Morón de visitante. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán lleva 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas en 9 presentaciones y suma 17 unidades.

En condición de local se encuentra invicto, las dos caídas han sido de visitante. Ha disputado cinco partidos como local, obteniendo cuatro victorias y un empate.

Tomba. Godoy Cruz se presenta en Santa Fe, ante Colón, el equipo de Ezequiel Medrán. uiquiel

El historial entre Godoy Cruz y Colón

Godoy Cruz y Colón jugaron en 29 oportunidades en torneos de Primera Nacional y Primera División, con 9 triunfos del Tomba, 15 del Sabalero, y 5 empates.

El primer partido fue el 10 de septiembre de 1994 en el antiguo Nacional B, donde el Tomba perdió por 3 a 2 de local.

El último partido fue el 5 de febrero de 2023, cuando el Expreso ganó 1 a 0 en el Malvinas Argentinas, con gol de Nahuel Ulariaga. Este partido correspondió a la 2da fecha de la Liga Profesional.

Probables formaciones y detalles del partido:

Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Nicolás Thaller y Facundo Castet; Federico Lertora, Matías Godoy, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Kevin Valdez o Axel Rodríguez. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Colón.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Hora: 19.