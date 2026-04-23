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Primera Nacional

Mariano Toedtli diagrama el equipo de Godoy Cruz que visitará a Colón por la fecha 11 de la Primera Nacional

Godoy Cruz se prepara para jugar un partido clave ante Colón, en Santa Fe, con algunas dudas por las lesiones de Brian Orosco y Nahuel Ulariaga.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Toedtli tiene dudas para armar el posible once para visitar a Colón.

Mariano Toedtli tiene dudas para armar el posible once para visitar a Colón.

Foto: Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz se prepara para el duro compromiso ante Colón, en Santa Fe, por la fecha 11 del Torneo de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará el próximo domingo desde las 19, en el Estadio Brigadier General Estanislao López bajo el arbitraje de Bryan Ferreyra y el entrenador Mariano Toedtli tiene algunas dudas para armar el equipo.

Godoy Cruz practica uno.- coquimbito.
Godoy Cruz se prepara para visitar a Colón en Santa Fe. Este jueves entrenó en Coquimbito.

Godoy Cruz se prepara para visitar a Colón en Santa Fe. Este jueves entrenó en Coquimbito.

Tras el empate 0 a 0 ante San Miguel en el Gambarte están en duda el volante Brian Orosco y el delantero Nahuel Ulariaga, ambos lesionados. Orosco debió abandonar el campo de juego por un dolor en un tobillo y Ulariaga tiene una molestia muscular en el posterior. Juan Andrada y Axel Rodríguez podrían ser sus respectivos remplazantes.

godoy Cruz practica dos coquimbito.

La probable formación de Godoy Cruz vs. Colón en Santa Fe

Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán; Orosco o Andrada, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Ulariaga o Rodríguez sería la formación del Tomba ante el Sabalero.

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Francisco Gerometta, lateral derecho del Expreso será titular frente al Sabalero.

Francisco Gerometta, lateral derecho del Expreso será titular frente al Sabalero.

Godoy Cruz acumula dos partidos sin ganar (una derrota y un empate) ya que perdió 2 a 0 ante San Telmo, de visitante, e igualó sin goles ante San Miguel, de local.

El Bodeguero suma 14 unidades (3 victorias, 5 empates y una derrota) y se ubica a 3 puntos de Colón y Deportivo Morón, los dos que marchan en el primer lugar y también próximos rivales del Bodeguero.

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