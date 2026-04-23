Mariano Toedtli diagrama el equipo de Godoy Cruz que visitará a Colón por la fecha 11 de la Primera Nacional

Tras el empate 0 a 0 ante San Miguel en el Gambarte están en duda el volante Brian Orosco y el delantero Nahuel Ulariaga, ambos lesionados. Orosco debió abandonar el campo de juego por un dolor en un tobillo y Ulariaga tiene una molestia muscular en el posterior. Juan Andrada y Axel Rodríguez podrían ser sus respectivos remplazantes.

godoy Cruz practica dos coquimbito.

La probable formación de Godoy Cruz vs. Colón en Santa Fe

Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán; Orosco o Andrada, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Ulariaga o Rodríguez sería la formación del Tomba ante el Sabalero.

tomba uno- Francisco Gerometta, lateral derecho del Expreso será titular frente al Sabalero.

Godoy Cruz acumula dos partidos sin ganar (una derrota y un empate) ya que perdió 2 a 0 ante San Telmo, de visitante, e igualó sin goles ante San Miguel, de local.

El Bodeguero suma 14 unidades (3 victorias, 5 empates y una derrota) y se ubica a 3 puntos de Colón y Deportivo Morón, los dos que marchan en el primer lugar y también próximos rivales del Bodeguero.