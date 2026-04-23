Mariano Toedtli diagrama el equipo de Godoy Cruz que visitará a Colón por la fecha 11 de la Primera Nacional

Godoy Cruz se prepara para el duro compromiso ante Colón, en Santa Fe, por la fecha 11 del Torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz se prepara para jugar un partido clave ante Colón, en Santa Fe, con algunas dudas por las lesiones de Brian Orosco y Nahuel Ulariaga.
Godoy Cruz se prepara para el duro compromiso ante Colón, en Santa Fe, por la fecha 11 del Torneo de la Primera Nacional.
El encuentro se jugará el próximo domingo desde las 19, en el Estadio Brigadier General Estanislao López bajo el arbitraje de Bryan Ferreyra y el entrenador Mariano Toedtli tiene algunas dudas para armar el equipo.
Tras el empate 0 a 0 ante San Miguel en el Gambarte están en duda el volante Brian Orosco y el delantero Nahuel Ulariaga, ambos lesionados. Orosco debió abandonar el campo de juego por un dolor en un tobillo y Ulariaga tiene una molestia muscular en el posterior. Juan Andrada y Axel Rodríguez podrían ser sus respectivos remplazantes.
Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán; Orosco o Andrada, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Ulariaga o Rodríguez sería la formación del Tomba ante el Sabalero.
Godoy Cruz acumula dos partidos sin ganar (una derrota y un empate) ya que perdió 2 a 0 ante San Telmo, de visitante, e igualó sin goles ante San Miguel, de local.
El Bodeguero suma 14 unidades (3 victorias, 5 empates y una derrota) y se ubica a 3 puntos de Colón y Deportivo Morón, los dos que marchan en el primer lugar y también próximos rivales del Bodeguero.