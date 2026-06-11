Godoy Cruz se ilusiona con los goles de Martín Pino en la Primera Nacional

El atacante acumula 8 goles, está al tope de la tabla de goleadores de la Primera Nacional y está pasando por su mejor momento tras regresar de su préstamo en San Martín de Tucumán.

Tomba Esteban Burgos y Martín Pino fueron los goleadores ante Mitre. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Martín Pino es un jugador de perfil bajo y sobre el buen momento que está atravesando, manifestó: "Estamos contentos, el equipo con Mitre demostró tener mucho carácter y sacamos un partido adelante que fue bravo. Estoy feliz por este momento personal y el objetivo es ayudar al equipo para que pueda ganar y estemos lo más arriba posible".