Godoy Cruz se ilusiona con los goles de Martín Pino en la Primera Nacional

Godoy Cruz se ilusiona con los goles de Martín Pino, quien ante Mitre de Santiago del Estero prolongó su racha con la camiseta del Tomba.
Martín Pino, delantero de Godoy Cruz, es el goleador del torneo de la Primera Nacional y elogió al debutante Antonio Guerrero.
Godoy Cruz se ilusiona con los goles de Martín Pino, quien ante Mitre de Santiago del Estero prolongó su racha con la camiseta del Tomba.
El atacante acumula 8 goles, está al tope de la tabla de goleadores de la Primera Nacional y está pasando por su mejor momento tras regresar de su préstamo en San Martín de Tucumán.
Martín Pino es un jugador de perfil bajo y sobre el buen momento que está atravesando, manifestó: "Estamos contentos, el equipo con Mitre demostró tener mucho carácter y sacamos un partido adelante que fue bravo. Estoy feliz por este momento personal y el objetivo es ayudar al equipo para que pueda ganar y estemos lo más arriba posible".
Martín Pino marcó su gol y fue abrazar al debutante Antonio Guerrero: "El gol fue en gran parte mérito de él y me puso muy contento el partido que hizo. Tiene que seguir creciendo y nosotros lo vamos ayudar, pero tiene muchas condiciones. El fútbol es tener constancia, trabajar y tratar de mantenerse, que es lo que más cuesta".
Godoy Cruz terminó la primera rueda invicto como local con 5 triunfos y 4 empates. Este domingo 14 de junio a las 14.30 jugará ante Almirante Brown, como visitante, por la 18va fecha.