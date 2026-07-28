La confesión de una de las maestras aisladas en la montaña: fue parte del trío de "amigos" que fue rescatado

A medida que pasan los días y horas, nuevos detalles siguen apareciendo sobre lo que fue el dramático rescate en la montaña de Chile, en una odisea que dejó aislado a un hombre con dos maestras del jardín de su hijo. La odisea tuvo como ingrediente especial, ya que el muchacho estaba en pareja.
Luego ir a una discoteca y que les negaran el acceso, el Chino Orellana y sus amigas, Martina Núñez y Magdalena Retamal. decidieron ir a la montaña, más precisamente al Cajón del Maule, a unos 50 kilómetros de Santiago de Chile, haciendo caso omiso a las advertencias climáticas
Como se largó a llover y la nieve también hacía lo suyo, las tres personas debieron abandonar el auto y protegerse en un refugio, en el sector de Termas de Colina, donde estuvieron atrapados por seis días y por el que se inició un amplio operativo para rescatarlos.
Tras el rescate, comenzaron de a poco a conocerse detalles de la odisea de los tres amigos y sus explicaciones sobre lo sucedido.
Secretos en la montaña: qué dijo una de las maestras
La hermana de Martina Núñez reveló una emotiva conversación que sostuvo con la joven tras reencontrarse, marcada por el miedo, la incertidumbre y el fuerte desgaste emocional que vivieron durante los días de aislamiento en la montaña.
Betzabé Núñez relató cómo fueron los primeros minutos junto a su hermana luego de que fuera rescatada junto a Magdalena Retamal y Manuel Chino Orellana.
"Lo más difícil primeramente fue el deterioro mental que empezaron a presentar las chicas. Estaban angustiadas, tenían mucha pena. En un momento me dice mi hermana que pensaban que no iban a sobrevivir, que nadie la iba a ir a buscar", sostuvo.
Betzabé también recordó una de las frases que más la marcó tras el rescate: "Me da un poco de pena, pero ella me decía: 'Yo estaba muy enojada contigo porque tú no me rescatabas, tú no me ibas a buscar'", contó emocionada.
La mujer aseguró que, al escuchar esas palabras, solo pudo responderle: "Ay, Martina, hubieses sabido todo lo que hice", recordó.
Rescate en la montaña: la desesperación de no saber nada
"Desde el día uno fue tan angustiante porque no sabíamos nada. Como nunca había pasado algo así, me comuniqué con la PDI, puse la denuncia porque no es algo habitual que mi hermana hace", señaló.
En pocas palabras
- Rescate en Chile: Tres personas, dos maestras y un hombre, fueron rescatadas tras quedar atrapadas seis días en la montaña.
- Confesión de una maestra: Una de las rescatadas reveló la angustia y el miedo vividos.
- Imprudencia climática: El grupo ignoró advertencias meteorológicas y se dirigió a la montaña después de que les negaran el acceso a una discoteca.