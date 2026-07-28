La confesión de una de las maestras aisladas en la montaña: fue parte del trío de "amigos" que fue rescatado

Tras el rescate, comenzaron de a poco a conocerse detalles de la odisea de los tres amigos y sus explicaciones sobre lo sucedido.

Secretos en la montaña: qué dijo una de las maestras

La hermana de Martina Núñez reveló una emotiva conversación que sostuvo con la joven tras reencontrarse, marcada por el miedo, la incertidumbre y el fuerte desgaste emocional que vivieron durante los días de aislamiento en la montaña.

Betzabé Núñez relató cómo fueron los primeros minutos junto a su hermana luego de que fuera rescatada junto a Magdalena Retamal y Manuel Chino Orellana.

"Lo más difícil primeramente fue el deterioro mental que empezaron a presentar las chicas. Estaban angustiadas, tenían mucha pena. En un momento me dice mi hermana que pensaban que no iban a sobrevivir, que nadie la iba a ir a buscar", sostuvo.

Betzabé también recordó una de las frases que más la marcó tras el rescate: "Me da un poco de pena, pero ella me decía: 'Yo estaba muy enojada contigo porque tú no me rescatabas, tú no me ibas a buscar'", contó emocionada.

La mujer aseguró que, al escuchar esas palabras, solo pudo responderle: "Ay, Martina, hubieses sabido todo lo que hice", recordó.

Rescate en la montaña: la desesperación de no saber nada

"Desde el día uno fue tan angustiante porque no sabíamos nada. Como nunca había pasado algo así, me comuniqué con la PDI, puse la denuncia porque no es algo habitual que mi hermana hace", señaló.