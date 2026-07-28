Trío de "amigos" en la montaña: apareció un nuevo video del Chino Orellana y crece la indignación

En un momento de la escapada, donde supuestamente habían ido para sacarse un par de fotos, la persistente lluvia y la nieve hicieron que las tres personas debieran abandonar el auto y dirigirse caminando para protegerse en un refugio, en el sector de Termas de Colina, donde estuvieron atrapados por seis días y por el que se inició un amplio operativo de rescate.

Tras de ser rescatado y luego de que saliera a la luz la "tremenda confesión" que revelaba que sus acompañantes en la travesía eran nada menos que las maestras de su hijo, Orellana, quien está en pareja con Génesis, parece haber dejado de lado todo lo que pasó. Hoy, camina por su lugar de trabajo como si fuera una verdadera estrella de rock.

Del rescate en la montaña al video del rockstar

La tensión del rescate y las explicaciones familiares parecen haber quedado en el olvido. En las últimas horas, un video que se viralizó, donde se puede ver al Chino Orellana de regreso en su hábitat natural: su puesto de trabajo en la feria, acompañado por su pareja.

Cualquiera esperaría que, tras haber movilizado recursos del Estado de Chile para un rescate de alta complejidad y haber desatado un vendaval mediático en su entorno íntimo, el protagonista optara por el silencio. Sin embargo, las imágenes muestran todo lo contrario.

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"El mundo del revés": la bronca de la gente tras el rescate en la montaña

La actitud del chileno en el puesto de la feria, que tuvo que ser rescatado junto a las dos maestras y para el que se realizó un gasto descomunal por parte del Estado de Chile, no fue muy bien vista por muchos usuarios: