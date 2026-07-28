Trío de "amigos" en la montaña: apareció un nuevo video del Chino Orellana y crece la indignación

El revuelo no para y la novela que protagonizaron en un refugio en la montaña de Chile sigue sumando ingredientes que magnifican el dramático rescate. En las últimas horas, el Chino Orellana, protagonista de la historia, se muestra en un video como una verdadera estrella de rock, ante el enojo de muchas personas.
La odisea en Chile sucedió la semana pasada, cuando el Chino Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal, estas últimas dos mujeres maestras del jardín del hijo del hombre,
Luego de que no pudieran entrar a una discoteca en Santiago de Chile, el Chino Orellana y sus amigas decidieron ir a la montaña, más precisamente a la zona del Cajón del Maipo, haciendo caso omiso a las advertencias climáticas.
En un momento de la escapada, donde supuestamente habían ido para sacarse un par de fotos, la persistente lluvia y la nieve hicieron que las tres personas debieran abandonar el auto y dirigirse caminando para protegerse en un refugio, en el sector de Termas de Colina, donde estuvieron atrapados por seis días y por el que se inició un amplio operativo de rescate.
Tras de ser rescatado y luego de que saliera a la luz la "tremenda confesión" que revelaba que sus acompañantes en la travesía eran nada menos que las maestras de su hijo, Orellana, quien está en pareja con Génesis, parece haber dejado de lado todo lo que pasó. Hoy, camina por su lugar de trabajo como si fuera una verdadera estrella de rock.
Del rescate en la montaña al video del rockstar
La tensión del rescate y las explicaciones familiares parecen haber quedado en el olvido. En las últimas horas, un video que se viralizó, donde se puede ver al Chino Orellana de regreso en su hábitat natural: su puesto de trabajo en la feria, acompañado por su pareja.
Cualquiera esperaría que, tras haber movilizado recursos del Estado de Chile para un rescate de alta complejidad y haber desatado un vendaval mediático en su entorno íntimo, el protagonista optara por el silencio. Sin embargo, las imágenes muestran todo lo contrario.
"El mundo del revés": la bronca de la gente tras el rescate en la montaña
La actitud del chileno en el puesto de la feria, que tuvo que ser rescatado junto a las dos maestras y para el que se realizó un gasto descomunal por parte del Estado de Chile, no fue muy bien vista por muchos usuarios:
- "Es el mundo del revés. Movilizan a media provincia para bajarlos de la montaña por una irresponsabilidad, arman un escándalo familiar, y el tipo ahora se cree Mick Jagger", sentenció un usuario.
- "Los rescatistas se juegan la vida allá arriba. Que este muchacho ahora use eso para hacerse el famoso en la feria es, como mínimo, una burla", expresó otro internauta.