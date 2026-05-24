La de este domingo fue una tarde soñada y esperada por el hincha de Godoy Cruz, que sufrió el descenso y vio al equipo no hacer pie en la categoría. Pero de la mano de Martín Pino -superlativo- y todo el equipo, el Tomba jugó bien y goleó a All Boys en el Feliciano Gambarte.
El goleador de Godoy Cruz Martin Pino: "Es lindo, es una sensación de revancha"
El delantero Martín Pino redondeó una gran actuación con dos goles y una asistencia y se mostró muy feliz por él y en especial por sus compañeros de Godoy Cruz
Precisamente el cordobés Pino tenía una búsqueda especial desde que llegó al Expreso, retornado de la cesión a San Martín de Tucumán, y este domingo confirmó su calidad de artillero sumando su segundo doblete en la temporada (el primero fue ante de Racing de Córdoba) y completando una cuenta total de 6 conquistas (algunas publicaciones le dan 7), lo que lo pone al tope de la tabla de goleadores.
La humildad y la discreta felicidad de Martín Pino
Consultado el delantero surgido de Instituto de Córdoba sobre el buen partido ante All Boys, evitó el personalismo y halagó al conjunto. "Trabajamos bien, trabajamos durante la semana a full y nos conocemos y nos vamos a ir conociendo mucho mejor mientras pasen los partidos", manifestó en la zona mixta.
"Estoy muy contento, tanto por mí, como por el equipo y por el Negro (Nahuel Ulariaga) que también volvió y hizo el gol, así que nada, muy contento", sumó el jugador de 28 años.
Respecto a tener una buena "sociedad" en la delantera con Ulariaga, admitió que "sí, con Axel (Rodríguez) también nos hemos complementado muy bien. La verdad que trabajan muy bien, me siento muy cómodo con los dos".
Sobre el gol de Ulariaga, donde fue su "asistidor", Martín admitió: "(Estoy) contento por el Negro, hoy que le tocó y bueno, ellos (Ulariaga y Rodríguez) también se ponen contentos por mí, y me lo hacen saber. El otro día le tocó entrar a Axel y convertir".
Sobre su paso en Primera y este reencuentro con el gol, Pino admitió: "Sí, la verdad que me costó el primer año en Primera, y bueno, yo creo que sí, también es una sensación de revancha de demostrar y de trabajar, que siempre me voy a exigir al 100%. Es lindo, es lindo, la verdad que esperaba estos momentos".
En este momento Martín Pino es el máximo goleador de la categoría, y en relación a esto dijo estar feliz y que "trabajo para esto en la semana. Tanto yo como todos trabajamos para hacer lo mejor día a día, y para el partido volcar lo mejor", y luego completó en forma contundente y resaltando lo colectivo sobre lo personal: "Es bueno, pero tenemos otro objetivo que es más importante que esto".