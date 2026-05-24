El goleador de Godoy Cruz Martin Pino: "Es lindo, es una sensación de revancha"

La humildad y la discreta felicidad de Martín Pino

Consultado el delantero surgido de Instituto de Córdoba sobre el buen partido ante All Boys, evitó el personalismo y halagó al conjunto. "Trabajamos bien, trabajamos durante la semana a full y nos conocemos y nos vamos a ir conociendo mucho mejor mientras pasen los partidos", manifestó en la zona mixta.

Embed - La humildad del goleador Martín Pino y su preferencia por el rendimiento colectivo de Godoy Cruz

"Estoy muy contento, tanto por mí, como por el equipo y por el Negro (Nahuel Ulariaga) que también volvió y hizo el gol, así que nada, muy contento", sumó el jugador de 28 años.

Respecto a tener una buena "sociedad" en la delantera con Ulariaga, admitió que "sí, con Axel (Rodríguez) también nos hemos complementado muy bien. La verdad que trabajan muy bien, me siento muy cómodo con los dos".

Sobre el gol de Ulariaga, donde fue su "asistidor", Martín admitió: "(Estoy) contento por el Negro, hoy que le tocó y bueno, ellos (Ulariaga y Rodríguez) también se ponen contentos por mí, y me lo hacen saber. El otro día le tocó entrar a Axel y convertir".

Sobre su paso en Primera y este reencuentro con el gol, Pino admitió: "Sí, la verdad que me costó el primer año en Primera, y bueno, yo creo que sí, también es una sensación de revancha de demostrar y de trabajar, que siempre me voy a exigir al 100%. Es lindo, es lindo, la verdad que esperaba estos momentos".

En este momento Martín Pino es el máximo goleador de la categoría, y en relación a esto dijo estar feliz y que "trabajo para esto en la semana. Tanto yo como todos trabajamos para hacer lo mejor día a día, y para el partido volcar lo mejor", y luego completó en forma contundente y resaltando lo colectivo sobre lo personal: "Es bueno, pero tenemos otro objetivo que es más importante que esto".