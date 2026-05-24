Godoy Cruz goleó 4 a 0 a All Boys con doblete de Martín Pino en el Feliciano Gambarte

futbol-primera nacional-godoy cruz-all boys-burgos-festejo-01 Los brazos en alto de Esteban Burgos, que abrió el marcador y el partido para Godoy Cruz frente a All Boys. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Esteban Burgo abrió la goleada de Godoy Cruz sobre All Boys

El defensor Esteban Burgos a los 15’ abrió el marcador para el Expreso. y Martín Pino a los 40' fueron los goleadores en el primer tiempo.

futbol-primera nacional-godoy cruz-all boys-previa-02 Formación inicial de Godoy Cruz para enfrentar en casa a All Boys por la 15ª fecha de la Primera Nacional. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

En el complemento apareció el goleador Martín Pino para marcar su segundo gol y el tercero de su equipo. Nahuel Ulariaga anotó el cuarto para el Expreso.

El Bodeguero que venía de perder frente a Los Andes se recuperó en condición de local donde se mantiene invicto con 4 victorias y cuatro empates.

El hincha del Tomba se fue festejando una nueva victoria del Feliciano Gambarte.

futbol-primera nacional-godoy cruz-all boys-vicente poggi Vicente Poggi mostró un gran despliegue en Godoy Cruz y manejó los hilos del ataque tombino. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

En el primer tiempo el Tomba abrió el partido

El equipo dirigido por Pablo De Muner dominó el juego y tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador. Una de las mas claras fue un remate de Nahuel Ulariaga que se fue por arriba del travesaño.

Hasta que llegó la apertura del marcador con la conquista de Esteban Burgos en un tiro de esquina.

Misael Sosa tuvo una ocasión muy clara tras una asistencia de Toto Pozo, el delantero remató y sacó el arquero Matías Carrizo.

En el minuto 40' llegó el segundo del Tomba con una gran definición de Martín Pino.

Santino Andino acompañó al Tomba y fue ovacionado

En la previa al partido se le brindo un lindo homenaje a Santino Andino, que está de visita y se acercó al club donde se formó. La dirigencia del club, de manos de Macarena Barbui, le regaló una camiseta, y el actual jugador del Panathinaikos de Grecia fue ovacionado.

futbol-primera nacional-godoy cruz-all boys-homenaje-santino andino-02 Santino Andino visitó el Feliciano Gambarte, y el ahora delantero del Panathinaikos griego fue ovacionado y recibió una camiseta conmemorativa. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Lo que sigue para Godoy Cruz

El equipo de Godoy Cruz, dirigido por Pablo De Muner con esta victoria tiene 22 a 3 puntos de los líderes Deportivo Morón y Ciudad de Bolívar .

Ahora el Tomba jugará de visitante en esta ocasión jugará con Estudiantes de Buenos Aires el próximo sábado.