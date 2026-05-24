Godoy Cruz logró este domingo una victoria contundente ante All Boys en el Feliciano Gambarte. El Expreso ganó por 4 a 0, en una tarde donde goleó, gustó en su mejor producción en el torneo en un Gambarte fue una fiesta.
Godoy Cruz goleó 4 a 0 a All Boys con doblete de Martín Pino en el Feliciano Gambarte
Godoy Cruz buscó de local mantener el invicto en el estadio Feliciano Gambarte y frente a All Boys logró un motivador rendimiento general y ofensivo
Los goles los marcaron Esteban Burgos, un doblete de Martín Pino y Nahuel Ulariaga metió el cuarto en el segundo triunfo seguido del Tomba en calle Balcarce.
El Expreso justificó la victoria en la 15ª fecha con una gran producción futbolística los 90 minutos en su mejor partido en la Primera Nacional.
Esteban Burgo abrió la goleada de Godoy Cruz sobre All Boys
El defensor Esteban Burgos a los 15’ abrió el marcador para el Expreso. y Martín Pino a los 40' fueron los goleadores en el primer tiempo.
En el complemento apareció el goleador Martín Pino para marcar su segundo gol y el tercero de su equipo. Nahuel Ulariaga anotó el cuarto para el Expreso.
El Bodeguero que venía de perder frente a Los Andes se recuperó en condición de local donde se mantiene invicto con 4 victorias y cuatro empates.
El hincha del Tomba se fue festejando una nueva victoria del Feliciano Gambarte.
En el primer tiempo el Tomba abrió el partido
El equipo dirigido por Pablo De Muner dominó el juego y tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador. Una de las mas claras fue un remate de Nahuel Ulariaga que se fue por arriba del travesaño.
Hasta que llegó la apertura del marcador con la conquista de Esteban Burgos en un tiro de esquina.
Misael Sosa tuvo una ocasión muy clara tras una asistencia de Toto Pozo, el delantero remató y sacó el arquero Matías Carrizo.
En el minuto 40' llegó el segundo del Tomba con una gran definición de Martín Pino.
Santino Andino acompañó al Tomba y fue ovacionado
En la previa al partido se le brindo un lindo homenaje a Santino Andino, que está de visita y se acercó al club donde se formó. La dirigencia del club, de manos de Macarena Barbui, le regaló una camiseta, y el actual jugador del Panathinaikos de Grecia fue ovacionado.
Lo que sigue para Godoy Cruz
El equipo de Godoy Cruz, dirigido por Pablo De Muner con esta victoria tiene 22 a 3 puntos de los líderes Deportivo Morón y Ciudad de Bolívar .
Ahora el Tomba jugará de visitante en esta ocasión jugará con Estudiantes de Buenos Aires el próximo sábado.