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Nahuel Ulariaga con un sabor amargo tras la derrota de Godoy Cruz ante Los Andes

Nahuel Ulariaga se fue con bronca por la derrota de Godoy Cruz ante Los Andes, por la 14ta fecha del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Ulariaga volvió a jugar en Godoy Cruz y tras la derrota con Los Andes dejó sus sensaciones.

Nahuel Ulariaga volvió a jugar en Godoy Cruz y tras la derrota con Los Andes dejó sus sensaciones.

Foto: Prensa Godoy Cruz

Nahuel Ulariaga se fue amargado este sábado tras la derrota de Godoy Cruz ante Los Andes en Lomas de Zamora por la fecha 14 fecha del torneo de la Primera Nacional. El delantero ingresó en el segundo, tras el partido dejó sus sensaciones a la página fútbol mendocino.

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El delantero Ulariaga superó muchas situaciones difíciles por la lesiones que tuvo que atravesar y regresó tras tres encuentros, sobre el encuentro ante Los Andes admitió: "Nos vamos con un sabor amargo por esta derrota, tuvimos la posibilidad de empatarlo en el segundo tiempo. En el primer tiempo nos costó, pero en el segundo tiempo dominamos el juego, tuvimos varias ocasiones, la más clara con el penal, merecimos empatar el encuentro".

Nahuel Ulariaga opinó sobre el próximo partido de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz en el próximo partido del torneo de la Primera Nacional jugará en el Feliciano Gambarte ante All Boys, será el domingo 24 de mayo a las 16.30. Sobre este encuentro manifestó: "Nos vamos a preparar bien para este partido, tenemos que ganar de local, donde nos hemos hecho fuerte y necesitamos los tres puntos para seguir en los puestos de arriba".

Nahuel Ulariaga y su vuelta al equipo

Nahuel Ulariaga con respecto a su retorno al equipo tras recuperarse de una lesión, se lo vio muy contento. "Estoy muy feliz de haber regresado y volver a sumar minutos en el equipo. Siempre trato de aportar lo mejor desde el lugar que me toque".

Godoy Cruz hacia cinco partidos que no sufría una derrota

El Tomba sufrió su segunda derrota en el torneo, las dos han sido de visitante, la primera fue ante San Telmo, en la fecha 9, el pasado 11 de abril, llevaba cinco partidos sin derrotas.

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