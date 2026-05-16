Nahuel Ulariaga con un sabor amargo tras la derrota de Godoy Cruz ante Los Andes

Nahuel Ulariaga opinó sobre el próximo partido de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz en el próximo partido del torneo de la Primera Nacional jugará en el Feliciano Gambarte ante All Boys, será el domingo 24 de mayo a las 16.30. Sobre este encuentro manifestó: "Nos vamos a preparar bien para este partido, tenemos que ganar de local, donde nos hemos hecho fuerte y necesitamos los tres puntos para seguir en los puestos de arriba".

Nahuel Ulariaga y su vuelta al equipo

Nahuel Ulariaga con respecto a su retorno al equipo tras recuperarse de una lesión, se lo vio muy contento. "Estoy muy feliz de haber regresado y volver a sumar minutos en el equipo. Siempre trato de aportar lo mejor desde el lugar que me toque".

Godoy Cruz hacia cinco partidos que no sufría una derrota

El Tomba sufrió su segunda derrota en el torneo, las dos han sido de visitante, la primera fue ante San Telmo, en la fecha 9, el pasado 11 de abril, llevaba cinco partidos sin derrotas.