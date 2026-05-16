El piloto mendocino Lautaro Campione cumple su sueño y debuta en Italia a los 16 años

Todo se definió en tiempo récord y la confirmación de su participación le llegó el fin de semana pasado y en cuestión de días organizó el viaje, cruzó el Atlántico y ya está en Europa listo para competir.

Este fin de semana Campione afrontará su primera actuación oficial en el Viejo Continente: la segunda fecha de la Fórmula X Pro Series, el campeonato italiano de monoplazas que se disputa en los trazados más emblemáticos.

Campione superó obstáculos y está en Italia

A comienzos de año, Lautaro viajó a Europa por primera vez y realizó pruebas en el Circuito Angelo Bergamonti de Cremona, en Lombardía, al volante de un Fórmula 4 de última generación, del equipo Alpha 54 Racing.. Durante veinte días trabajó junto a ingenieros especializados, adaptándose al auto, a los procedimientos de un equipo profesional y a las exigencias técnicas de un monoplaza de alto nivel.

Las pruebas de febrero le abrieron a Lautaro una nueva oportunidad: competir en la Fórmula X Pro Series junto a la Scuderia Buell.

La Scuderia Buell es un equipo de bandera argentina con base en Lissone, Italia, a pocos kilómetros del mítico Autodromo Nazionale di Monza. El argentino Pablo Benites es el propietario de la escudería, que tiene presencia simultánea en múltiples campeonatos europeos y americanos: la propia Fórmula X Pro Series, la FX3 Eurocap, la Fórmula 4 Checa, la Fórmula Regional Americas y el TCR Italy, entre otros. No es un equipo más: supo estar en la Fórmula 1 décadas atrás y su estructura actual está pensada para la formación de pilotos jóvenes con proyección internacional, con ingenieros especializados y una cultura de trabajo que combina el rigor europeo con la identidad argentina.

La cita de este fin de semana es en el Autodromo di Varano de' Melegari, uno de los circuitos históricos de Italia. El auto que piloteará Lautaro es el Tatuus F4 T-014, el monoplaza de Fórmula 4 de primera generación con el que se formaron pilotos que hoy integran la máxima categoría del automovilismo mundial años atrás. Con 160 caballos de potencia, caja secuencial de seis velocidades y neumáticos Hankook, es una plataforma técnicamente exigente que demanda precisión en cada metro del trazado. El fin de semana contempla prácticas, clasificación y dos carreras.

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El piloto mendocino habló en la previa de la fecha de #FXPro en Varano, Italia, donde hará su debut en la categoría. pic.twitter.com/FBSC4HHUIq — MundoSport (@mundosportextra) May 15, 2026

La Fórmula X Pro Series tiene confirmadas siete fechas en la temporada, con citas en circuitos icónicos como Monza, Imola, Mugello y Misano.

La historia de Lautaro Campione

Campione empezó a competir en karting a los 6 años y fue escalando categorías hasta convertirse, en 2024, en campeón del Top Race Junior, siendo el piloto más joven en lograrlo en toda la historia del certamen. En 2025 compitió en la Fórmula Nacional Argentina, donde finalizó sexto en el campeonato general con podios y una victoria a pesar de problemas mecánicos, y sumó rodaje en el TC2000, midiéndose con referentes del automovilismo nacional. A eso se suma su reciente título en el Karting Mendocino, categoría Seniors. La Cámara de Diputados de Mendoza lo reconoció formalmente por su trayectoria y proyección internacional.

La colecta de fondos lanzada para estar en Europa hizo que el país conociera al mendocino. Más de 1.300.000 personas vieron la publicación lanzada meses atrás. Sin embargo, Lautaro necesita de sponsors que se sumen para poder quedarse toda la temporada en Italia.